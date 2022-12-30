新华社北京12月30日电（记者吴雨）为维护年末流动性合理充裕，近期中国人民银行持续加大公开市场逆回购操作，加大流动性投放力度。12月19日至30日，人民银行两周累计投放跨年资金17280亿元，及时满足市场需求，促进金融市场平稳运行。

临近年末，金融机构短期流动性需求明显增加，特别是跨年资金需求旺盛。自12月19日人民银行重启14天逆回购，人民银行在公开市场的逆回购投放连续加码，跨年资金投放规模稳步增加。12月19日至23日已通过14天逆回购操作提供跨年资金7140亿元，及时满足市场需求。进入2022年最后一周，人民银行逆回购日均投放规模超2000亿元，12月26日至30日通过公开市场逆回购操作投放跨年资金超万亿元。

随着人民银行放量逆回购，市场资金面保持宽松。据全国银行间同业拆借中心数据显示，判断流动性松紧的重要指标——银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率（DR007）自12月20日开始下行，12月23日一度降至1.5149%，最后一周DR007虽略有回升，但市场反映资金供给仍然充裕。

人民银行通过近两周逆回购操作，共提供跨年资金17280亿元，维护年末流动性合理充裕。人民银行近期还将加强重要金融基础设施业务连续性保障，有针对性地加大支付清算、现金供应、金融消费权益保护等方面的工作，切实提升金融服务水平，更好满足广大人民群众合理金融需求。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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