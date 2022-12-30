12月30日，第二十届广州国际车展正式拉开帷幕。广汽集团举办以“领势前行”为主题的新闻发布会，盘点2022年业绩，并发布2030“万亿广汽1578发展纲要”。

据了解，2022年，广汽集团预计实现汽车产销分别为245.9万辆和240.4万辆，同比分别增长约15%和12%；汇总营业收入5144.6 亿元，同比增长约19.7%；利税总额651.9亿元（统计口径），同比增长约13.2%，产量、产值、营收、利润预计均超额完成年度挑战目标。

“万亿广汽1578发展纲要”中的“1”代表1个目标，即到2030年要实现产销超475万辆、营收1万亿、利税1千亿，成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流科技企业；“5”代表发力5大增量，包括整车转型升极、零部件强链延链、能源及生态赋能、国际化勇毅前行、智慧出行商业化运营；“7”代表夯实7大板块，包括研发、整车、零部件、能源及生态、国际化、智慧出行、投资与金融；“8”代表落实8大行动，要着力深化体制机制改革、科技创新研-投并重、自主品牌全力提升、强链延链优化结构、能源生态全面发力、软件业务深度布局、海外市场重点突破、智慧交通模式创新。

广汽集团总经理冯兴亚表示，能源生态布局是万亿广汽蓝图新的重要增长点。未来，广汽集团将在能源及能源生态领域加大投入，建立“锂矿+基础锂电原料生产+储能与动力电池生产+充换电+储能”纵向一体化的新能源产业链布局，进一步完善动力电池上下游产业链布局，降低产业链成本，实现新能源产业链整体自主可控，同时协同发展储能业务，提高广汽产业链核心竞争力。

(责编：董童、李源)

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