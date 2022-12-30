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报告显示数实深度融合加速新型人才需求攀升

人民网记者 乔雪峰
2022年12月30日17:17 | 来源：人民网
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近日，《抢滩数字时代·人才迁徙报告2023》（以下简称《报告》）发布，《报告》显示，2022年新动能相关行业求职人数均有较大增长，2022年新能源汽车行业求职人数同比增加229.2%，碳中和行业增长109.8%。2023年，人工智能、电子芯片、新能源汽车、碳中和、生物医药正在展现出下一个十年经济支柱的潜力。

《报告》显示，2022年互联网招聘降速，高速崛起的新兴产业求贤若渴。虽然2022年整体招聘需求和互联网人才需求下行，但新兴行业招聘扩张，2022年碳中和行业职位量增长近3倍，新能源汽车职位量增长近2倍。人工智能行业人才紧缺指数达0.83，成为2022年人才最紧缺的行业。

《报告》还显示，33.4%的职场人就业不再只看“大厂”，超三成职场人选择转行。职场人求职最关注的因素中，“薪资福利”权重下降，“个人发展”权重上升，“业务前景”首次进入前三。同时，35岁以上职场人群的择业有明显分化。47.7%的35岁以上职场人最理想的公司类型是“高速发展的创业公司”，43.2%想去大型国有企业。

对此，中国人民大学劳动人事学院教授、博导李育辉接受采访时表示，很多年轻人在求职过程中 “稳”字居首，择业偏好受行业风向影响较大。以新能源、制药/生物工程、电子技术等各级政府重点扶持的专精特新企业为例，它们对年轻人才的吸引力显著增强。

脉脉创始人兼CEO林凡则认为，中国目前正处于新老动能转换期。这一变化反映到职场就是风大雨大，失业威胁让职场人朝新兴产业努力突围。据他判断，随着经济的回温，数实经济深度融合，2023年，中高端人才会加速迁徙。但进入新赛道并不意味着立刻就有高回报，尤其是对于离开互联网奔向新赛道的职场人，甚至需要做好降薪准备。数据显示，2022年，同一岗位在互联网行业的薪资水平仍明显高于新兴行业。

李育辉还表示，也有部分年轻人会选择公共服务作为自己的职业方向。随着供需结构化失衡问题的加重，或许会有更多年轻人主动或被动地“拥抱”蓝领岗位，“社会环境和就业结构变化使得择业行为表现出短期趋同的规律，但随着时间的发展，个体仍然会回归让自己感到满意的工作中去。”

同时，为助力企业复工复产，地方政府也在重点任务、重大项目一线锻炼识别年轻人才。以德州市为例，市委组织部选派一批优秀年轻干部到重点项目指挥部、产业园区、规上企业等挂职锻炼，在当好“协调员”“联络员”，为企业送政策、送服务的同时，积极协调解决生产、用工、运输等方面的实际困难，助力复工复产。

还有专家预计，从长期来看，一些围绕“数字中国”国家战略和双碳目标的新职业赛道将会涌现更多的职业机会，吸引更多的优秀的年轻人。

(责编：郭思邈、吕骞)
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