原标题：星居联盟推出明星整家套餐 以真半价揭秘首发

近期，由六大头部品牌“冠珠、大自然、箭牌、友邦、华帝、芝华仕”联合发起的星居联盟举办新闻发布会，来自全国各地的众多行业媒体共同见证了“真全屋、真半价、全爆品，明星同款整家套餐”的首发上市。

发布会现场，星居联盟首度提出了“设计、选品一站式”这一概念，打破了消费者找设计，找产品过程烦琐，有限的预算买不到大牌的核心痛点。同时又聚集了大师设计、一线明星、头部潮流艺术家等行业顶流，联手打造高颜值、高品位，同时又能实现低价格、高品质的新家。

与此同时，六大品类整家套餐，最终以真半价揭秘首发，凭借“真全屋、真半价、全大牌、全爆品”的顶级配置和“送明星同款设计图纸、工厂直发包算量、包安装包售后”的省心玩法，不仅给消费者带来了省心、省时、省钱的终极体验，同时也为品牌终端构建了从卖单品到卖多品、卖产品到卖空间的多元流量入口以及开辟了新的营销战场。

进军多品集成，创领“F2C整家销售”时代，是整体装修消费层面的迫切需求，同时也是头部品牌战略制胜的必经之路。

为什么几个大牌会突然转向卖整屋，卖多品？又为何同时工厂直供消费者？由工厂统一协同解决配送、算量、安装售后等一系列问题？星居联盟发言人李丹给出了以下三方面原因：

设计。众所周知整体装修设计是核心问题，好设计贵，但再好的设计没有产品的配合落地都无法实现所见即所得，星居联盟由工厂发起的整体设计，所有产品都围绕对应风格研发生产，实现所见即所得风格。呈现上也更甚一筹，请顶级知名设计师设计，设计师由工厂买单，帮消费者省去了一大笔设计费；

成本。装修涉及的品类繁多，买每一样产品都需要单独逛店，每个门店单独配送，除了高额的租金、人工摊销外，多次叠加运费也不低，此次星居联盟由工厂统一直接发货到客户家，行业内首个多品集成的F2C，提升效率的同时也大大降低了成本；

时间。每个品类都需要经过多个品牌的对比，比款式、比材质、比价格、再算上施工设计方案的确认，整套房子装下来耗时太长，现阶段大多数人快节奏的生活，对消费者来说无疑是终级理想，星居联盟通过风格整合产品，通过工厂直供降低价格，随时接受比价、比品质。

“6+10+10+10”即6大一线品牌+10个资深设计师+10位一线明星+10个头部艺术家。

星居联盟全年推出十套明星同款房，每套都是资深设计师联合一线明星以及头部艺术家倾力打造再交给六大品牌总裁亲自选品把关价格，1：1还原搭建效果方案，先测试效果再推向市场。

所有的家居摆件都来自艺术家的画作元素还原，打破家装美学限制，塑造多个家装美学爆款场景，美学和创新以及实用性价比都创造了行业极致。

本次发布会，星居联盟六大品牌都是各自领域内的头部品牌，除了品牌力以及售后保障外，经过设计师多个户型测算，一百平米给了客户足量硬装，包含冠珠瓷砖（49㎡地砖+69㎡墙砖）+大自然木地板34㎡+箭牌卫浴套装(虹吸式坐便器、浴室柜800mm 、面盆龙头、三功能花洒、辅料包等5件)+友邦厨卫吊顶大板10㎡+华帝烟机灶具两件套（抽油烟机+炉灶）+芝华仕家具10件套（沙发、茶几、餐桌、餐椅（一桌四椅）、床、床垫、床头柜），超出一百平米的部分提供设计师一对一算量，进行补货服务，所有产品均由工厂直接寄给客户，方便客户的同时也让消费者真正做到半价买大牌。

在发布会上“星居联盟”推出的整家套餐将凭借“全大牌，装整家”的配置和“大师设计 明星同款家”的创意玩法，联动艺术家、设计师、明星实现让家更美、价格更省的初心。星居品牌联盟不仅为消费者带来“一站式整家套装”方便体验，同时构建全产业链运营，开辟流量内容带动品质整家套装销售新模式。

得益于六大品牌跨界合作，星居联盟形成一体化整装套餐服务系统，并通过产业链优势互补，由工厂直达消费者，将星级品质家装消费门槛真正大幅降低，真正实现了跨品类集采的优势，让高端家装真正走进中国千万家庭中。

(责编：董童、李源)

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