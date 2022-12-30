刘波：坚持底层技术创新 迈向科技研发“深水区”
2022年12月30日18:21 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电（记者车柯蒙）12月29日，OPPO中国区总裁刘波出席“2022人民财经高峰论坛”，并发表主旨演讲。刘波表示，OPPO将坚持底层技术创新，勇于迈向科技研发“深水区”。
(责编：郭思邈、吕骞)
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