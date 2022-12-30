新华社北京12月30日电（记者戴小河、陈子薇）在位于海南三亚东南200公里外的深海海域，随着雄伟的“海洋石油982”钻井平台将钻头打向地层5000米深处，“深海一号”大气田的二期工程全面开工建设，我国深海油气勘探开发又迈出可喜一步。

中国海油董事长汪东进说，“深海一号”是我国首个自主勘探开发的超深水大气田，一期于2021年6月25日投产，天然气探明地质储量超千亿立方米，最大水深超过1500米，最大井深达4000米以上，是我国迄今为止自主开发的水深最深、勘探开发难度最大的海上超深水大气田，目前已累计生产天然气超过30亿立方米。

“深海一号”二期工程将开发距离“深海一号”能源站约70公里海域的陵水25-1深水区块，共部署12口水下井口，可使“深海一号”的天然气储量从1000亿立方米增至1500亿立方米，高峰年产量从30亿立方米增至45亿立方米，相当于海南岛2021年天然气消耗量的90%。该项目还是我国首个深水高压项目，水深近千米，地层压力达69兆帕，同时还面临138摄氏度的高温挑战。

汪东进说，“深海一号”二期工程是中国海油加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快实现高水平科技自立自强的新举措、新作为。该项目将进一步推动南海万亿方大气区建设，为粤港澳大湾区和海南自贸港“双碳”转型贡献更大力量，投产后可使中国海油在该区域的清洁天然气供应量超过180亿立方米/年。“深海一号”二期的开发还将突破一系列技术难题，使我国成为世界上极少数能自主开发深水高温高压气田的国家之一。

中国海油海南分公司总工程师刘书杰说，“深海一号”二期工程所在海域地层条件更加复杂，钻完井作业同时面临深水、地层高温高压等世界级难题，钻井总井深超过60000米，达到“深海一号”一期的2.2倍，在世界范围内罕有可借鉴经验。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经