原标题：产品致胜时代，龙湖的“秘籍”是什么？

房子最根本的居住属性，永远能够直抵人心。中国人的居住需求正在完成从“量”到“质”的转变。人们更青睐高品质、高标准的房子，并愿意为之付出更高的溢价。

转变的趋势，蕴藏在头部房企的现实数据里。2022年全年，龙湖集团交付了11万套，客户满意率超过90%。以此为风向标，中国人居住追求开始走向“质”的分野，提供符合甚至超预期的居所，成为房企未来的核心竞争力。

超预期的“产品力”源自深刻的洞察力，察觉细微但对人们生活产生深远影响的新趋势——自然。

龙湖及时洞察这一趋势，在社区园林的打造上持续迭代升级，从“五重园林”到“五维景观”再升级到“美+”，从美妙风景、美好生活、美丽心灵三个维度，为客户创造艺术之美、自然之美。

推开门，移步易景，四季变幻尽在园中，更为难得的是精致中不乏自然野趣。龙湖年底交付的杭州皓玉府，园区内有一片草坪，但它不是普通的大草坪，而是通过微地形塑造，在草坪上做出了一个个小山丘，你可以在这里奔跑，在这里戏耍，或者只是席地而坐……但却如同穿梭在一个个山谷，可以感受山峦的起伏，听到泉水叮咚，让每一次归家都是穿越花园的旅行。

在龙湖的造景哲学里，每一颗树、每一朵花都有自己的位置，现实360°造景，植树造景不仅会考虑不同角度呈现不同景色，还会结合四季做应季组合，做到横看成林，竖看成景，四季更迭，每一季皆有惊喜。

在精益求精匠人精神助推下，龙湖将湖面微澜、山丘岛屿、日光穹顶、飞流瀑布统统搬入小区园林，参差错落还原自然，通过空间立体感的塑造、艺术雕塑的专属定制、东方美学意境的着意营造，龙湖把居住空间最大程度得延伸到自然，身在其中，人与自然浑然一体，除了视觉的涤荡，更能获得心灵的共鸣。

“什么才是适合自己的居住方式？”答案或许千差万别，而龙湖一直没有放弃去探索理想居所的样子。

产品研发之初，“想客户之所想，懂客户之所需“是龙湖人的座右铭。龙湖通过“先实验再投产”的研发策略，在全国设立多个样板基地，并收集多方意见，经过反复打磨才会应用到实际项目建设中。

房子交付后，还有入户家访，每一条真实的业主反馈都被记录下来，每年的记录超过20000条，它们都将成为龙湖不断优化迭代产品的核心参考标准。

一条一条积累下来，从亲朋到访时的归家礼序，到友邻互动，再到户内空间交融，每一个环节都经过仔细推敲，即使在外人难以注意的车库也一样。

龙湖武汉天玺项目地下车库设计了一个星空顶，想要赋予业户一个专属的地下动线。为呈现更好的光影效果，工作人员铝板孔的大小、距离等进行模具编排，反复进行了9次冲孔打样，不断试验安装效果，从初夏到寒冬，历经三次拆装，才最终定型，浪漫梦幻的归家仪式感得以落地。

仪式感之外，龙民的回家之路变得越来越“无感”。进入社区，入户刷脸即可开门，步入大厅，电梯已经就位，相应楼层按钮亮起，随即送业主归家。出门时，只需通过智能面板实现一键呼叫电梯，便可“丝滑”出门，无需等待电梯。

顺心的体验，来自于龙湖100%的在线智能化管理，还有其自主研发的12大智能家居系统，可以根据业主需求扩充全屋智能家居，持续为客户生活的舒适性提供支持。

洞察趋势，打造消费者理想的居所，说起来容易，也的确是行业共识。

有专家提到，2022年之后，全行业会把产品质量、户型、配套、迭代速度、研究深度等与产品相关的各个方面提高到一个前所未有的高度。

然而，真正的从居住者视角出发，打造满足人们对美好生活期待的居所，需要经验、时间、技术、资金等全方位的资源沉淀，并非一日之功，也无法一蹴而就。

历经30年沉淀，龙湖在改善产品上一直引领风潮。2004年，龙湖·蓝湖郡托斯卡纳小洋楼，吸引众多同行观摩；2008，龙湖“中魂西技”之作龙湖·颐和原著，一出手便惊艳京城；2018年，广州龙湖·天奕重塑都市大平层品相，成为标杆；2022年，龙湖推出高定产品“御湖境”，颠覆人们对美好居所的想象。

一路走下来，龙湖持续在产品打磨、景观营造、工艺功法等方面秉持匠人精神，精益求精，不断提升居住环境、居住品质，交出一件又一件耀眼的作品。

龙湖在产品的坚守与创新，与公司经营稳健与安全相互映衬：产品为经营稳健打下基础，经营稳健则为产品创新提供动力。

2022年，龙湖始终保持稳健的经营状态，财务安全可靠。截至今年上半年末，龙湖连续六年保持“三道红线”绿档，一系列指标均维持行业内的较高水准。其中现金短债比4.07，平均账期为6.28年，一年以内到期的短债占比约10.1%，平均融资成本为3.99%，至年底已无偿债压力。

今年1-11月，龙湖累计实现经营性收入212.4亿元，超过去年全年的188.3亿元，创历史新高，仅经营性收入每月就有20亿元现金进账。

截至目前，三大评级机构标普、穆迪、惠誉都给予龙湖集团投资级评级，令龙湖成为少数获得全投资级评级的优质房企。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经