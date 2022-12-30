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证监会：推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治工作

2022年12月30日19:12 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电 （黄盛） 据证监会消息，近年来，富途控股有限公司（简称“富途控股”）、UP Fintech Holding Limited（简称“老虎证券”）未经证监会核准，面向境内投资者开展跨境证券业务，根据《证券法》等相关法律法规，其行为已构成非法经营证券业务。2021年10月15日，证监会通过媒体发声表明监管态度，即此类境外证券经营机构的跨境证券业务不符合《证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规规定，将依法对此类活动予以规范。2021年11月11日，证监会对富途控股、老虎证券高管进行了监管约谈，明确了证监会监管态度，要求其依法规范面向境内投资者的跨境证券业务。

按照“有效遏制增量，有序化解存量”的思路，证监会拟要求富途控股、老虎证券对上述违法违规行为进行整改：一是依法取缔增量非法业务活动。禁止招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户。二是妥善处理存量业务。为维护市场平稳，允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但禁止境外机构接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。

据悉，证监会将责成相关派出机构对富途控股、老虎证券进行现场核查、督促整改，并视整改情况采取进一步监管措施。

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(责编：郭思邈、吕骞)
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