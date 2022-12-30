11月我国货物和服务贸易进出口规模39804亿元
2022年12月30日19:45 | 来源：新华网
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新华社北京12月30日电（记者刘开雄）国家外汇管理局30日发布数据显示，2022年11月，我国国际收支口径的货物和服务贸易进出口规模39804亿元，同比下降3%。
其中，货物贸易顺差3511亿元；服务贸易逆差685亿元。
按美元计值，2022年11月，我国国际收支口径的货物和服务贸易出口2976亿美元，进口2581亿美元，顺差395亿美元。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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