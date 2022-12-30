新华社北京12月30日电 题：清洁水电“闪送”江南——白鹤滩水电站西电东送大动脉全面竣工投产综述

新华社记者卢宥伊、朱涵、戴小河

金沙江下游，白鹤滩水电站巍然横跨，源源不断的清洁能源顺着密布的“银线”浩荡出川。12月30日上午10点45分，白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程顺利正式转入商业运行。只需7毫秒，蜀水汇聚而成的电能就可“闪送”至2000多公里外的江南。

实施大规模西电东送是我国能源发展的重大战略。白鹤滩—浙江工程顺利竣工投产，标志着世界第二大水电站白鹤滩水电站电力送出工程全面建成，世界最大清洁能源走廊的电力送出大动脉全面竣工投产。

金沙江下游梯级建设的乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝四座超级水电站联合调度，与下游的三峡水电站、葛洲坝水电站一起，在2000余公里的长江江段上形成世界最大清洁能源走廊，成为中国西电东送主力电源。

新竣工投运的白浙线，是这条巨型清洁能源走廊规划建设的最后一条“电力大动脉”，一年可东送电力300亿千瓦时，约等于1250万个家庭的年用电量。此前，2022年7月1日，白鹤滩—江苏工程已竣工投产。至此，以此走廊为起点，6条“银色巨龙”穿越山海，横贯祖国大地。

一个个超级工程快速建成的背后，凝聚着建设者们在关键技术领域的突破创新。四川凉山州内的白鹤滩水电送出系列项目几乎全线都在高山大岭、险峰峡谷地带，建设过程中，国网四川送变电公司结合四川山地施工特点，联合上下游企业创新研发“铁塔组立抱杆受力监测系统”“可视化架线系统”等软硬件系统和技术设备，广泛运用“爬山虎”运输车、落地双摇臂抱杆等机械化立塔装备，大幅提高了山地施工效率。

巨量清洁水电，如何从发电厂进入百姓家？“一度电如同一个旅行者，从水电站发出，沿着条条‘车道宽度’不一的‘电力公路’，经过座座如驿站般的变电站、换流站，最后到达千家万户。”国网四川电力特高压建设指挥部常务副总指挥胡国强介绍，从白鹤滩发出的交流电，将在布托换流站“变身”直流电，踏上白江、白浙两条特高压“电力高速公路”，一路驰骋向东。

国家电网公司特高压部副主任黄勇说，白鹤滩电力外送工程是国家西电东送重点工程，是助力我国东部地区电力保供的关键工程，是有效拉动内需、助力稳经济稳增长的超级工程，是优化能源结构、服务“双碳”目标的绿色工程。

四川水电资源丰富，2022年底全省水电装机规模近1亿千瓦，年外送电量超1500亿千瓦时。白鹤滩水电站位于四川金沙江干流河段，装机容量1600万千瓦，仅次于三峡电站。

白鹤滩—江苏、白鹤滩—浙江工程建设周期不到2年，与水电站同期投产，避免了水电站弃水，大幅提高了投资效率，促进四川资源优势转化为经济优势，助力西部经济发展。同时，工程通过配套的500千伏电网，助力当地电网互联互通与电力互济，缓解高峰时期用电压力。

白鹤滩—浙江工程起于四川省凉山州布拖县，止于浙江省杭州市临平区，途经四川、重庆、湖北、安徽、浙江等5个省（市），线路全长2121公里，白浙线工程的竣工投产恰逢迎峰度冬电力保供的关键时刻，有效保障了华东地区的电力供应。

国网浙江超高压公司特高压直流运检中心副主任曹力潭介绍，白鹤滩—浙江特高压工程投运后，浙江将形成“两交三直”特高压骨干网架，进一步缓解浙江冬季用电高峰期供需压力，有力满足华东地区中长期电力能源需求，保障经济发展和民生用电需要。

华东地区燃煤电厂分布密集，严重超出环境承载能力，白鹤滩水电外送工程送来的四川清洁水电可显著改善华东地区环境质量，对推动我国能源电力从高碳向低碳、从以化石能源为主向清洁能源为主转变，支撑我国实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。清洁能源走廊的6条“电力大动脉”，平均每年输送电力1892.2亿千瓦时，相当于减少二氧化碳排放约1.57亿吨。

特高压输电技术是世界输电领域的“珠峰”，具有输送容量大、距离远、效率高、损耗低、节约用地等优势。我国是世界上第一个全面自主掌握特高压技术并在海内外成功投入商业运营的国家。国家电网目前已建成投运33项特高压工程，在运特高压输电线路长度近6万千米。

截至目前，国家电网通过特高压电网已累计送电超过3万亿千瓦时，相当于减少发电用煤13.5亿吨，减排二氧化碳24.4亿吨、二氧化硫2400万吨、氮氧化物2115万吨。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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