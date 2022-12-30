新华社北京12月30日电 题：下好统筹一盘棋 打好发展主动仗——各地各部门更好统筹疫情防控和经济社会发展扫描

新华社记者

助企纾困松绑减负、精准施策扩大内需、调配运力稳价保供……连日来，落实党中央、国务院决策部署，多地多部门部署调整优化疫情防控措施，密集出台相关政策，全力推进复工复产，加力稳就业保民生，下好统筹一盘棋，打好发展主动仗。

稳大盘：各地各部门出台政策推动经济回稳向上

12月20日，随着白鹤滩水电站最后一台机组顺利完成72小时试运行，世界技术难度最高、单机容量最大、装机规模第二大水电站——白鹤滩水电站投产发电，我国在长江上建成世界最大“清洁能源走廊”。23日，新疆首个高高原机场通航，帕米尔高原喜迎“空中来客”。

近来，全国不少地方接连开工、竣工一系列重大项目，烟火气、忙碌劲儿逐渐回升。随着疫情防控进入新阶段，各地各部门贯彻落实更好统筹疫情防控和经济社会发展的要求，采取各种有效措施，着力推动稳经济一揽子政策措施落地见效。

进入四季度，各地各部门抢抓“窗口期”，重大项目密集开工。今年前11个月，全国固定资产投资同比增长5.3%，基础设施投资同比增长8.9%。截至11月底，国家发展改革委已审批核准106个重大项目、总投资约1.5万亿元。在专项债、政策性开发性金融工具等支持下，基建投资增速延续回升态势。

内需是经济增长的“主引擎”。总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。近日，《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》印发；前不久结束的中央经济工作会议将着力扩大国内需求放在明年重点工作的首位。落实会议精神，各地在扩内需上积极作为，多地纷纷发放餐饮、零售等消费券……多类政策频频发力，为唤回烟火气和忙碌劲儿提供政策支持。

受防疫政策持续优化等诸多利好消息影响，近日元旦出游被许多消费者安排上日程。美团平台上，截至12月22日，环比此前一周，元旦期间旅游订单，包括机票、火车票、住宿、景点增长65%，热门到达地为三亚、成都、北京、上海、昆明……消费需求正在集中释放。

就业是民生之本，也是畅通经济循环的重要支撑和关键环节。近日，11部门部署开展“2023年春风行动暨就业援助月”专项服务活动，努力实现就业有支持、用工有保障。人力资源社会保障部印发通知，部署开展2023年全国公共就业服务专项活动，为劳动者求职就业和用人单位招聘用工搭建平台。重庆加大重点群体就业帮扶力度，安置离校两年内登记失业的高校毕业生和就业困难人员就业……生产生活秩序逐步恢复，各地烟火气和忙碌劲儿加速回升。

经济社会发展是一个相互关联的复杂系统。稳住大盘，还需要对各方面政策进行统筹，打好政策“组合拳”。在日前部署2023年全国财政工作时，财政部明确明年将加大财政宏观调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的合力。

展望明年，随着疫情防控措施不断优化，存量政策、增量政策叠加发力，各地积极推动各类政策落地见效，明年我国经济运行有望总体回升。

助企业：精准纾困、补链强链找回忙碌劲儿

8月，开工建设；10月，建成投产；11月，首批压铸锌合金锭产品下线发货。在云锡文山锌铟冶炼有限公司压铸锌合金车间生产线上，智能机器不停作业，成捆的锌合金成品被推到指定区域，等待出库。

贯彻落实中央部署，地方高效统筹疫情防控和经济社会发展，帮助市场主体纾困解难。

超1.6亿户市场主体，是中国经济发展的活力所在。促进市场主体蓬勃发展，就能积蓄经济发展的强大动能。各地各部门下好统筹一盘棋，协调配合，精准发力，相继出台配套政策，聚焦企业的痛点、难点、堵点问题，及时疏通产业链、供应链梗阻环节，确保企业开足马力释放产能——

工信部针对大型企业和中小企业等制定了精细化举措，鼓励大企业特别是国有企业发挥好对产业链主体支撑和融通带动作用；山西提出七方面29条措施，聚焦强化复工复产情况调度、畅通制造业产业链供应链、加快下达财政资金；甘肃严格落实优化疫情防控各项措施，梳理重点产业链供应链“白名单”……各地各部门一系列政策着力提升产业链供应链韧性和安全水平。

“自去年四季度以来，公司已享受缓缴税费1487万元，这让我们的资金更加充裕，发展更加有底气。”青岛啤酒（随州）有限公司财务总监徐永胜告诉记者，受益于国家推出的税费缓缴政策，企业流动资金压力进一步缓解。

市场主体是保就业、保民生和稳经济的关键。稳定市场预期才能打好政策“组合拳”，为企业创造良好发展环境，增加企业信心。中央经济工作会议明确，“坚持和完善社会主义基本经济制度，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持‘两个毫不动摇’”；“注重围绕市场主体需求施策，完善政策实施方式，增强时效性和精准性。要坚定不移深化改革，更大激发市场活力和社会创造力”。

各地各部门支持民营经济和民营企业发展壮大，因地制宜、因情施策，为他们解难题、办实事——银保监会12月27日明确，要加强对餐饮、文旅等受疫情冲击传统服务行业特别是小微企业、个体工商户的金融纾困帮扶；重庆出台12条措施，帮助个体工商户和中小微企业加快走出生产经营困境……一系列政策落地见效，改善社会心理预期，提振发展信心，推动经济运行进一步好转。

惠民生：保通保供助线下烟火气回升

夜幕降临，南疆喀什古城，温馨的小彩灯映红游客的脸庞。热气腾腾的面肺子、摆放整齐的烤羊蹄……游客自觉保持社交距离的同时，享受着特色美食带来的幸福感。

眼下，工厂赶订单、工地抢时间、商场堂食重新营业……随着疫情防控措施调整优化，大江南北，升腾的烟火气、找回的忙碌劲儿彰显着各地重新焕发的活力。

困难挑战越多，越要强调“稳字当头、稳中求进”。中央经济工作会议指出，要着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

保持物价平稳运行，对稳住经济基本盘至关重要。当前，各地各部门加快提升产业链供应链韧性，确保粮食能源等重要民生产品的保供稳价，确保物价运行在合理区间，更好支撑经济回稳向上。

落实粮食安全党政同责和“菜篮子”市长负责制，加强产销衔接，强化联保联供，实现交通物流保通保畅，做好粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品保供稳价工作……一系列措施为稳定物价运行提供坚实支撑。

当前，我国北方地区进入供暖高峰，从中央到地方多措并举全力保障供暖需求。来自国家发展改革委的信息显示，全面进入供暖期以来，全国统调电厂电煤供应量保持高位，连续多日大于电煤消耗量，存煤保持在1.75亿吨左右的历史高位。

物流是经济的“经脉”，一头连着生产、一头连着消费。近日，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发通知明确，全面取消货运车辆闭环管理要求，各地不得随意层层加码，限制货运车辆跨区域通行。

进入12月以来，邮政快递业迎来新一轮业务高峰，末端投递压力较大。面对这一情况，下好统筹一盘棋，重点突破难点，打通堵点——北京各快递企业均制定并启动了应急方案，化解现存积压问题，优先保障药品和防疫物资等快件投递。全国多地主要快递企业的营业网点已恢复正常运转，运力正在逐步恢复，经济社会活力逐步释放。（记者侯雪静、申铖、戴小河、刘红霞、浦超、郭宇靖）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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