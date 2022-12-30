加快推进重点领域科研攻关 我国重点研发计划79个专项全面展开
新华社北京12月30日电（记者 胡喆）加快推进重点领域科研攻关，关键核心技术取得突破，重点研发计划79个专项全面展开，开展企业技术创新能力提升行动，加快建设区域创新高地，推进科技体制改革，加快科技人才队伍建设，强化外国专家工作，推进科普工作，加强科技伦理治理和科研诚信建设，积极拓展国际科技合作……
12月30日，全国科技工作会议在北京以视频形式召开，回顾总结2022年科技工作和党的十八大以来科技创新的历史性成就和宝贵经验，分析面临的形势和挑战，部署2023年重点任务。
2022年，全国科技界坚决贯彻落实党中央国务院决策部署，以加快实现高水平科技自立自强为目标，狠抓科技政策扎实落地，深入实施“十四五”国家科技创新规划，完成了党中央国务院部署的各项工作。
党的十八大以来的十年是我国科技事业极不寻常、极不平凡的十年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国科技事业实现了历史性、整体性、格局性重大变化，科技实力跃上新的大台阶，全社会研发经费支出从1万亿元增加到2.8万亿元，研发投入强度从1.91%提升至2.44%，我国在全球创新指数中的排名从第34位上升到第11位，进入创新型国家行列，走出了一条从人才强、科技强到产业强、经济强、国家强的创新发展新道路。
据悉，2023年全国科技界将重点抓好十个方面重点任务：一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。二是面向国家战略需求和长远发展，强化国家战略科技力量。三是健全新型举国体制，打赢关键核心技术攻坚战。四是加快实施国家重大科技项目，培育新的经济增长点。五是持之以恒加强基础研究，加强重点领域超前部署。六是落实科技政策聚焦自立自强的要求，深化科技体制改革。七是统筹推进国际科技创新中心、区域科技创新中心建设，打造具有国际领先水平的创新创业生态。八是强化企业科技创新主体地位，引导企业用好市场优势培养科技创新能力和竞争力。九是完善人才战略布局，建设高素质科技人才队伍。十是扩大国际科技交流合作，形成具有全球竞争力的创新开放生态。
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