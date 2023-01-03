本报记者 赵永新

在落实中央经济工作会议精神的过程中，如何聚焦科技自立自强、为高质量发展提供更有力支撑？记者采访了科技部党组书记、部长王志刚。

前瞻性谋划、整体性推进，加快实现科技自立自强

记者：中央经济工作会议提出，科技政策要聚焦自立自强。对此，科技部有何具体安排？

王志刚：中央经济工作会议将科技政策与财政政策、货币政策、产业政策、社会政策作为支撑高质量发展的“五大政策”，科技创新在高质量发展中的位势和作用更加突出，科技自立自强的重要性和紧迫性更加凸显。

科技部研究制定了2023年党组一号文件，指导全国科技管理系统，加强前瞻性谋划、整体性推进。

一是完善新型举国体制，强化关键核心技术攻关，布局实施一批国家重大科技项目，提升产业链供应链韧性和安全水平。

二是强化国家战略科技力量。加快建设国家实验室，重组全国重点实验室，建立中国特色国家实验室体系，强化高校和科研院所有组织科研。推动创新要素跨区域自由流动。

三是提升基础研究原创能力。实施基础研究十年规划，统筹部署需求导向和自由探索类基础研究，加强基础学科研究中心建设。

四是促进科技产业金融良性循环，完善金融市场和金融工具对科技创新的支持机制。

五是把握好科技自立自强与国际科技交流合作的关系，主动融入全球创新网络，积极参与全球科技治理，形成具有全球竞争力的开放创新生态。

分层分类，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用

记者：中央经济工作会议提出，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用。科技部将如何发力？

王志刚：重大关键核心技术是指体现国家意志、实现国家战略目标、解决国家发展和安全重大问题的技术。在攻关方式上，要发挥我国集中力量办大事的中国特色社会主义制度优势，这是核心要义，具体组织模式要根据需要攻关解决的科学、技术和创新的问题，有针对性地作出安排，而不能简单理解为“大兵团”作战。在理念上、方法上，要跳出科技看科技，用需求工程、技术推动、场景驱动等方法找问题，政府要提出重大关键技术的问题，并在战略科技力量建设、人才队伍培养使用、科技政策制度制定、科技资源配置、科研成果评价上作出重点安排。

同时要明确认识到，政府不是科技创新主体，也不是解决重大关键核心技术问题的主体，政府要做的工作是为大学、科研院所、企业等科技创新主体提供条件、提供环境、提出问题。

关键核心技术要分层分类，政府既支持不同创新主体解决国家层面面临的“卡脖子”问题，也支持大学、科研院所、企业、地方自己设定的“卡脖子”攻关工作。科技部将着力围绕如何按照“四个面向”解决重大问题、如何紧盯攻关目标、如何将有限的科技资源统筹好、发挥更大效能等重点，集中力量打好关键核心技术攻坚战，不断完善关键核心技术攻关新型举国体制。

一是围绕国家战略利益和国之重器，坚持目标导向下的问题导向，加强顶层设计，完善工作机制，不断强化各类科技计划的统筹协调，系统化布局攻关任务。

二是坚持场景驱动，发挥我国超大规模市场优势，加快攻关产品推广应用，为新产品新技术迭代创新提供应用场景，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。

三是发挥好科研评价和结果运用，在为科研人员减负、营造良好创新生态和作风学风、使科研人员心无旁骛从事科学研究等方面下功夫，鼓励自由探索，完善人才政策，持续吸引更多高水平人才围绕国家战略需求参与攻关，贡献力量。

全方位支持，突出企业科技创新主体地位

记者：科技部将怎样进一步突出企业科技创新主体地位？

王志刚：中央经济工作会议提出，突出企业科技创新主体地位。从“创新主体”转变为“科技创新主体”，表明企业在国家创新体系中的地位上升到新高度。科技部将采取有力支持举措，突出企业在基础研究、应用基础研究、技术创新、成果转化和产业化全过程的主体地位。

在要素方面，科技部推动创新要素高效配置，强化企业研发投入的主体地位。支持企业前瞻布局基础前沿研究，扩大国家自然科学基金企业创新发展联合基金规模，开展未来产业科技园建设试点；落实支持科技创新税收优惠政策，引导企业加大研发投入；建立金融支持企业科技创新体系常态化工作机制，持续深化与金融机构等合作，形成银行信贷、专题债券、股票市场协同支持企业创新的金融手段。

在政策方面，要发挥战略牵引作用，强化企业科技创新决策的主体地位。下一步，科技部将支持企业更大范围更深程度参与国家创新决策，建立企业家科技创新咨询座谈会议制度，加快推进企业创新高端智库网络建设，提升企业科技创新自主决策能力。

在项目方面，科技部将完善项目组织机制，强化企业科研组织的主体地位。进一步发挥企业作为出题人、答题人和阅卷人的作用，推动更多任务由企业提出。同时也通过“揭榜挂帅”等方式，支持更多的企业加入基础研究、技术创新、产业化等方面的科技创新活动中。

在市场方面，应发挥市场优势，强化企业成果转化的主体地位。要提升企业作为需求侧的成果吸纳能力和转化能力，健全产学研成果对接和产业化机制，加速高校、研究院所等科技成果在企业转化并产业化；以更大力度支持企业建设中试验证平台，完善成果转化激励约束机制。

培养与引进并举，壮大科技创新人才队伍

记者：中央经济工作会议提出，提高人才自主培养质量和能力，加快引进高端人才。科技部有哪些考虑？

王志刚：创新驱动本质是人才驱动，高质量发展需要有一大批顶尖科学家、骨干科技人才、卓越工程师和大量的高素质产业技术人员。

提高人才自主培养质量和能力是科技自立自强、形成高水平战略科技力量的应有之义。下一步，科技部将一体推进科技、教育、人才工作，重点做好以下几方面工作——

一是大力发现、培养、使用战略科学家，依托国家科技计划项目、科技创新平台基地、人才计划工程等培养造就一流科技领军人才和创新团队。

二是加大力度实施国家重点研发计划青年科学家项目，研究制定进一步加强青年科技人才培养使用的政策举措。

三是深化科技人才评价改革，完善科技人才激励机制，强化国有企业、科研院所人才薪酬激励，提高科技人才获得感。

四是以人为核心深化科研项目管理改革，确保改革红利直达一线。推动“减负行动”举措常态化制度化，进一步减轻科研人员非科研负担。

引进用好外国人才、以全球视野做好人才工作是建设高水平科技人才队伍的重要补充和基本要求。科技部将坚持聚天下英才而用之，“两条腿”走路，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，构建具有国际竞争力的人才制度环境。

一是以外国人来华工作许可制度为抓手，为外籍人才来华创新创业提供便利，推动建立工作许可、居留、签证、永久居留到入籍的有机衔接和身份转化机制。

二是不断完善外籍人才准入政策，加大力度引进青年人才、创新创业人才，支持重点用人主体灵活引进人才。

三是扩大科技资源对外开放，提高外国科技人才在国家重大科技任务实施中的参与度。

《 人民日报 》（ 2023年01月02日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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