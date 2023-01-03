2022年三峡枢纽航运通过量近1.6亿吨 同比增长6.12%
2023年01月03日08:37 | 来源：新华网
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原标题：2022年三峡枢纽航运通过量近1.6亿吨 同比增长6.12%
新华社武汉1月2日电（记者田中全、李思远）记者1月2日从长江三峡通航管理局获悉，2022年，三峡枢纽航运通过量达到15980万吨，同比增长6.12%，再创历史新高。其中，三峡枢纽货运量为15965万吨，同比增长6.53%；三峡船闸通过量为15618万吨，同比增长6.65%。
2022年，长江三峡通航管理局统筹实施两坝船闸、升船机计划性停航保养和预检预修，对11条渡线实施“一渡一策”，3座桥梁制定“一桥一策”，督导航运企业落实“一企一策”“一船一策”，深化“现场安检+远程核验”模式，过闸船舶安检合格率提高至98.32%。
针对2022年“汛期反枯”特殊情况，长江三峡通航管理局强化航道巡查探测，及时启动相关预案，组织疏散大吃水危险品船舶6次，充分利用电站调峰时机疏散船舶，实施三峡船闸换向运行9次，有效平衡过闸船舶交通流；建立重点物资船舶、新能源船舶等优先过坝通道，保障4024万吨民生物资便捷过坝，同比增长6.84%。
(责编：赵竹青、陈键)
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