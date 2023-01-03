新华社记者王攀、吴涛、丁乐

原标题：产业变革加速 产销振奋信心——广州国际车展新观察

从价格亲民的大众消费品到超百万元的豪华车，从半固态电池到超级混动技术，从2秒级百公里加速到系统升级“常用常新”……在第二十届广州国际车展上，一个个让人眼前一亮的新产品，一项项创意十足的新技术，一组组令人振奋的产销数据，显示出中国汽车在全球汽车产业中的加速变革和锐意创新，也振奋了众多企业和投资者对中国汽车市场和经济发展的信心。

这是第二十届广州车展现场（2022年12月30日摄）。新华社记者 邓华 摄

新技术百花竞放

作为国际A级车展，2022年12月30日开幕的广州国际车展汇聚了国内外众多知名车企。展会上琳琅满目的新技术、新产品，显示着汽车产业大变革下中国汽车产业百花竞放的喜人格局。

作为当前汽车产业变革的“宠儿”，新能源汽车涌现出一大批新产品和新技术。

——软件定义汽车更突出。“汽车正成为常用常新的移动终端。”华为智选车业务总裁汪严旻说，公司正把华为在终端领域软件服务移植到汽车上。

“随着基础设施方面的整体规划以及以C-V2X（指基于蜂窝网络的车用无线通信技术）车联网技术的发展，车路协同方案已成为具备中国特色的自动驾驶解决方案。”百度车路协同首席科学家王淼说。

——动力系统攀升新高度。全球新能源汽车行业领头羊特斯拉旗下ModelSPlaid和ModelXPlaid两款新车型亮相广州车展。现场销售经理孟健说，作为高性能版本，新车搭载3电机系统，拥有2秒级的百公里加速体验，最快百公里加速仅需2.1秒。广汽埃安发布了最新的“科幻旋翼GT”—Hyper GT，首发搭载埃安全新一代星灵架构和AEP3.0技术成果。

在第二十届广州车展的广汽埃安展台，参观者观看Hyper GT轿跑概念车（2022年12月30日摄）。新华社记者 邓华 摄

——电池技术出现新动向。纯电品牌长安深蓝在展会上宣布其正加速研发的半固态电池预计将于2025年搭载整车应用，同时发布了该公司首款量产氢燃料电池轿车——深蓝SL03氢电版。

智能化、电动化变革带来的汽车产业生态变化，不仅在于新能源汽车的迅猛发展，还在于以超级混动技术为代表的传统燃油汽车变革。本次车展上广汽传祺展示了以电气化和智能化为驱动、向新能源科技企业转型的成果，第二代GS8旅行版、GS4 PLUS猎装版等混动产品集中亮相，并发布了全新一代传祺GS3·影速。

在第二十届广州车展，参观者了解比亚迪电动车平台3.0（2022年12月30日摄）。新华社记者 邓华 摄

刚刚实现累计整车销量突破1500万辆的东风日产携旗下品牌全系车型悉数登场，启辰品牌正式发布新能源转型战略，并推出首款纯电概念车型和启辰超混动技术的首款车型。东风日产启辰事业总部总部长助理张茂华说，身处激烈变革的汽车市场，东风日产将加速推进电驱化产品布局和技术创新。

“智能化、电动化浪潮下，汽车正在从交通工具向超级移动智能终端进化，软件成为汽车实现智能化的基础。软件定义汽车不仅改变了传统汽车产业的商业模式，也在改变着整个汽车产业的生态。”广汽集团董事长曾庆洪说。

这是在第二十届广州车展上拍摄的AITO问界M7（2022年12月30日摄）。新华社记者 邓华 摄

新动能强劲迸发

党的二十大报告指出，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。

在本届广州车展上，新能源汽车以及与之几乎“全交集”的智能网联汽车，无疑是风头最劲的关注焦点所在。业界人士普遍认为，蓬勃兴旺的中国新能源汽车产业，不仅自身成为碳达峰碳中和目标的重要受益对象，整个行业的快速变革与创新发展，也为全国经济增长提供新动能。

观众在第二十届广州车展参观体验新能源车（2022年12月30日摄）。新华社记者 卢汉欣 摄

市场规模快速扩张——中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长王侠说，2022年前11个月，我国新能源车销量已经突破600万辆大关，市场渗透率已经达到了25％，提前3年完成国家规划目标。

值得一提的是，中国汽车在海外市场的表现也非常亮眼。2022年1到11月，我国汽车出口278.5万辆，同比增长55.3％。

产业格局加速重构——从传统车企到互联网巨头，从产业新秀到跨国品牌，当前中国新能源汽车产业可谓“群雄逐鹿”“百舸争流”。曾庆洪说，当前，汽车行业传统的“链式”供应关系，正在向开放融合的“网状”产业生态转变，“从硬件芯片，到软件操作系统的开发，再到数据算力、信息安全建设，汽车产业边界进一步突破和重构，生态化融合协同已是大势所趋。”

行业投资方兴未艾——采埃孚汽车电子工厂项目、嘉晨电子华南总部项目、瑞立科密智能电控系统研发智造总部项目……在本届广州车展的34个重大投资签约项目中，新能源汽车和智能网联汽车项目占比过半，在相关业界人士看来，电动化的坚实基础正加速推动我国汽车行业驶入决胜未来的智能化下半场。

在第二十届广州车展的小鹏汽车展台，参观者体验S4超快充桩（2022年12月30日摄）。新华社记者 邓华 摄

新赛道上，伴随着车轮滚滚向前的，是新老汽车城的“强势崛起”和“脱胎换骨”。广州提出逐步将汽车产业规模提升至1.5万亿元，正从“汽车之城”向万亿级“智车之城”发力；深圳新能源汽车产业“一超多强”的企业格局初步形成，全市已培育年产值千亿元企业1家、百亿元以上企业4家，10亿元以上企业超过22家……

广东省工信厅副厅长陈磊说，2022年前11月，广东汽车销售产值突破1万亿元，工业增加值2228亿元，汽车产量382.5万辆。汽车产业已成为广东省第8个超万亿元的产业集群，为广东经济发展带来强劲动能。

2023年1月1日，观众在广州车展上参观。新华社记者 卢汉欣 摄

新政策激发信心

延续新能源汽车免征车辆购置税政策，完善二手车交易监管规定，推行智能网联汽车技术规程，扩大鼓励外商投资汽车零部件范围……2023年1月1日起，一系列与汽车行业相关的新政策、新规范、新举措实施，协调发力形成共促汽车产业高质量发展合力。

在整个社会消费品零售中占据重要份额的汽车类消费，是提振内需、加快构建新发展格局的重要抓手。一直以来的政策支持，为我国汽车产业持续健康发展提供了有力支撑。

各地纷纷抢先布局、聚力赋能，助推汽车行业以更强的韧劲面对挑战、抢抓机遇。

政策“送暖”，促进汽车市场回暖企稳。全国多地通过联动促销、投放增量指标、推动整车企业和汽车金融让利等方式支持汽车消费。据国家税务总局的数据，截至2022年11月10日，当年已累计免征新能源汽车车辆购置税686.2亿元，同比增长101.2%。

布局“造血”，打开产业创新发展新空间。多地重视发展新能源和智能网联汽车，北京、上海、深圳等市积极开放高阶智能驾驶试点。小马智行副总裁莫璐怡说，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》的发布，为自动驾驶未来大规模商业化奠定了合法合规的重要基础。

在深圳前海，一名乘客体验乘坐小马智行自动驾驶汽车（2022年8月1日摄）。新华社记者 梁旭 摄

规划“强弱项”，助推行业高质量发展。针对汽车产业“整强零弱”等问题，武汉经济技术开发区持续稳链强链补链延链，打造中部汽车产业供应链中心枢纽；广州先后出台支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的20条措施，谋划建设“4+3+2”汽车产业园，持续开展产业链精准招商。

政策的引导支持、产业的创新发展和市场的空间潜力给投资者带来信心。德勤中国首席经济学家许思涛说，2023年中国消费可能会迎来强劲反弹，这将为汽车行业尤其是中国品牌汽车带来利好。同时，中国在改善营商环境上的一系列举措对降低企业成本有很大帮助，让人对中国汽车行业的前景充满信心。

这是广汽本田汽车有限公司车间生产线（2021年3月4日摄）。新华社记者 邓华 摄

广汽集团总经理冯兴亚说，在疫情防控政策优化完善的新形势下，消费的动能将会得到极大的激发，各地刺激消费、发展经济的行动会更加突出，这将成为汽车产业发展的重要推动力，“我们对2023年的汽车市场抱有信心”。

(责编：赵竹青、陈键)

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