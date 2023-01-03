原标题：国内油价或迎新年“首涨”

《经济参考报》记者了解到，按照现行成品油价格形成机制，1月3日24时，国内成品油零售限价将开启2023年首次调整，从目前的情况来看，预计将迎来上涨。

2022年以来，国际油价可以说坐上了过山车，年初一度飙升至接近140美元/桶，但随着全球多国央行大幅加息以对抗通胀，经济衰退担忧情绪影响市场，油价在下半年迅速降温。

临近年末，中国需求向好、美国宣布回购战略石油储备等利好消息提振油价，极端天气影响导致产量下降以及美国商业原油库存下降也提供了上涨的动力，但经济衰退担忧和美国股市走低等限制了油价的反弹空间。

全年来看，纽约油价累计涨超6.7%，伦敦布伦特油价上涨约10%，低于2021年50%的累计涨幅。

截至2022年12月30日收盘，2023年2月交货的WTI原油期货价格收于80.26美元/桶，涨幅2.37%；2023年3月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于85.91美元/桶，涨幅2.94%。这一价格水平，略高于2021年底75-80美元/桶的油价。

受此影响，国内成品油价调整参考的原油变化率也处于正向区间发展。据金联创测算，截至12月30日第九个工作日，参考原油品种均价为79.46美元/桶，变化率为3.51%，对应的国内汽柴油零售价应上调240元/吨。“预计最终调价幅度或仍有小幅收窄，最终幅度或在220元/吨左右。”金联创分析师王珊称。

展望未来，多个市场研究机构认为，由于疫情反弹和经济可能陷入衰退，国际油价在2023年初可能仍面临较大压力，但会随着疫情缓解和夏季的到来而走高，全年油价仍将维持较高水平。

(责编：赵竹青、陈键)

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