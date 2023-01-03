原标题：欧洲航天局2023年任务繁重

新华社北京1月2日电 《参考消息》日前刊载埃菲社报道《欧洲航天局2023年任务繁重》。文章摘要如下：

欧洲航天局将在2023年推进大量项目计划，其中包括发射木星冰卫星探测器（JUICE），阿丽亚娜6型火箭在法属圭亚那首次升空，以及开始对其新宇航员进行培训等。

2023年对欧洲航天局来说将具有重要意义，同样也将发生很多重大事件。例如，在2023年一季度，欧洲航天局预计将收到欧洲第三代气象卫星成像仪（MTG-I1）发回的第一张图像。2022年12月13日，欧洲气象卫星开发组织开发的MTG-I1成功发射。这是欧洲气象卫星开发组织开发的6颗新一代气象卫星中的首颗，将有助于促进灾害性天气预报和长期气候监测。

欧洲航天局计划在2023年二季度开始培训下一代宇航员。2022年11月23日，该机构向世人介绍了17名新宇航员候选人，包括5名职业宇航员和12名候补宇航员（其中一人是残疾人）。

2023年航天日历上的一个重要事件将是从法属圭亚那库鲁航天中心向木星发射JUICE探测器。发射窗口期定于2023年4月，JUICE将探索木星的冰冷卫星——木卫二、木卫三和木卫四，并深入探究这颗行星的复杂环境和系统，以期将木星作为整个宇宙中气态巨行星的研究模型。

欧洲航天局的日程还包括发射哨兵-1C卫星和旨在探索暗宇宙的演变的欧几里得卫星。哨兵-1C卫星是哥白尼计划（也称全球环境和安全监测计划）中的第三颗哨兵-1卫星。

来自丹麦的安德烈亚斯·莫恩森是下一位前往国际空间站执行为期6个月任务的欧洲航天局宇航员。其任务重点将是开展在轨科学实验，升空时间暂定在2023年8月。

2023年的重大事件还包括，阿丽亚娜6型运载火箭计划从库鲁航天中心首次升空。这种新的空间运载工具将更具灵活性，可以将重型和轻型卫星发射进更广泛的轨道，以实现地球观测、电信、气象、科学和导航等用途。

(责编：赵竹青、陈键)

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