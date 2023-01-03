原标题：重大项目投资助力中国经济稳健前行

从大漠戈壁到金沙江畔，再到东部海滨，一批重大工程项目建设集中开工、加速推进、捷报频传，神州大地凝心聚力，奋战“开门红”，助力中国经济稳健前行。

在四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江峡谷中，上游而来的滔滔江水被一座巍峨大坝截住，尽显“高峡平湖”之壮美。

这便是世界技术难度最高、单机容量最大的水电工程——白鹤滩水电站，2022年底刚刚实现全部机组投产发电目标。至此，长江干流上六座巨型梯级水电站“连珠成串”，形成了世界最大“清洁能源走廊”。一滴水发6次电，绿电延绵贯西东。

元旦期间，千余名建设者坚守在岗，保障百万千瓦水电机组安全平稳运行的同时，有序做好工程各项收尾工作。“我们将高质量完成后续工作，为白鹤滩工程画上圆满句号。” 三峡集团白鹤滩工程建设部主任汪志林称。

梦想的激流奔涌向前，奋斗的脚步跋涉不停。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。开局关乎全局，起步决定后程。

“当前，我国经济发展确实面临一些困难和挑战，但这是前进中的问题。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，随着各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。”国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕近日在接受媒体采访时表示。

总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，强调“充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”。

“要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，形成储备一批、建设一批、竣工一批的良性循环。”赵辰昕称。

聚焦“十四五”规划102项重大工程，着力加快推进重大项目建设。适度超前开展基础设施投资，加大制造业投资支持力度，加强粮食安全、能源安全、产业链供应链安全等领域建设，强化对保障民生需求重大事项支持力度……加大重点领域和薄弱环节投资力度，重大工程项目成为重要抓手。

新年的第一天，福州第一季度177个重大项目集中开工，总投资983亿元，涉及产业发展、基础设施、社会民生等多个领域；雄安新区首批市场化项目——雄安·电建智汇城迎来首期开园运营，40多家企业集中入驻。

元旦期间，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”在海油工程青岛场地完成浮体总装，标志着全球首座水深超100米、离岸距离超100公里的“双百”海上风电项目建设取得重要进展。

白天气温已降至零下的西北地区建设也依然火热。国家能源集团龙源电力腾格里沙漠300万千瓦新能源基地光伏项目施工现场，每天有上千名工人忙碌的身影。该项目是全国规模最大的光伏治沙基地项目，建成后每年发电量可达57.8亿千瓦时，每年可节约标准煤192万吨，减少二氧化硫排放3.39万吨、氮氧化物排放5万吨、二氧化碳排放466万吨。

“赶前抓早”开好局，“铆足干劲”抢先机，中国大地上，一个个重大工程项目高质量建设、高标准推进，正一步步把宏伟目标变为美好现实。

奋斗创造奇迹，力量源于团结，政策亦要打好组合拳，激发出合力。

据透露，相关部门将进一步优化调整中央预算内投资结构，集中力量办好大事难事急事。积极做好地方政府专项债券项目准备等各项工作，推动专项债券项目如期开工建设。推动政策性开发性金融工具项目加快建设，尽快形成更多实物工作量。加快释放设备更新改造专项再贷款财政贴息和制造业中长期贷款政策效能，促进制造业投资稳定增长。督促指导各地方不断完善项目储备机制。

赵辰昕强调，要提振民间投资信心。通过投融资合作对接机制加强民间投资项目融资支持，支持民间投资多种方式盘活存量资产。改善投资环境，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

“重大工程项目是经济行稳致远的基本盘和发力点，也是实现城乡和区域协调发展的重要基础。”厦门大学经济学院教授孙传旺认为，加快推进重大项目工程建设，有利于带动全社会有效投资，促进重要领域投资平稳增长，更好支撑经济运行加速好转。

“2023年我国发展具备较好基础和较多有利条件，有信心有条件有能力推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。” 赵辰昕说。

乘历史大势而上，走人间正道致远。充满光荣和梦想的远征已经开启，让我们一往无前、顽强拼搏，明天的中国一定会更加美好。 （记者 王璐）

(责编：赵竹青、陈键)

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