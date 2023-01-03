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大庆油田：保障国家能源安全的“顶梁柱”

2023年01月03日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：大庆油田：保障国家能源安全的“顶梁柱”

　　科技日报记者1月1日从大庆油田获悉，2022年，大庆油田继续保持油稳气增良好发展态势，国内外油气产量当量连续20年保持在4000万吨以上。其中，原油产量连续8年保持3000万吨稳产；生产天然气超过55亿立方米，创10年来最大增幅，实现了连续12年稳定增长，充分发挥了保障国家能源安全的“压舱石”“顶梁柱”作用。

　　大庆油田在年产原油5000万吨以上连续27年高产稳产之后，2003年—2022年，国内外油气产量当量又连续20年保持在4000万吨以上，创造了领先世界的陆相砂岩油田开发技术水平。

　　据介绍，大庆油田在松辽、四川、塔里木“三大盆地”喜获2项重要突破、4项重要发现、3项重要进展、2项重要苗头。非常规勘探领域呈现多点突破新局面，理论认识、技术界限等进一步深化清晰明确；天然气勘探迎来储量增长新高峰，川渝探区多口井获百万立方米以上高产气流；规模效益增储展现新潜力，常规油精细勘探多区多井持续高产，致密油在转变观念重新评价后带来亿吨级潜力区，松辽老探区资源潜力进一步夯实。

　　大庆油田坚定不移推进稳油增气，持续深化精准开发，不断挑战高含水和低渗透极限，关键指标持续向好，大力推进水驱控递减工程，长垣水驱调整向智能高效转变，外围油田调整向精准定向转变，年产油降幅得到有效控制，效益产量“压舱石”作用进一步筑牢；三次采油实现连续21年千万吨以上稳产，保持了老油田精准开发的高水平；天然气产量、销量分别同比增加10.4%和15.11%。四站储气库群全面注气投产，升平储气库被列为国家级储气库，为“气化龙江”提供了保障。

　　该油田以“双碳”目标为主线，将新能源业务并入主业发展，像抓油气业务一样，加快新能源产业发展布局，全力争取新能源指标，全力谋划千万千瓦级“风光气储氢”一体化示范基地，油田绿色转型发展初见成效，已建成新能源项目15项，投产装机规模22万千瓦，建成了中国石油首个碳中和林与首个水面光伏项目。CCUS产业链逐步拓展，全面启动了油田首个百万吨级CCUS—EOR示范工程，实现了二氧化碳减排和油田提高采收率双赢。

　　大庆油田坚持科技自立自强，大力推进关键核心技术攻关。水驱精准挖潜、化学驱提质提效等关键技术取得突破，老井重复压裂立体精准改造等工程技术迭代升级，提高采收率国际标准化技术组织实现了“从0到1”的历史性突破，迈出了科技兴油、自立自强的新步伐。同时，充分发挥“揭榜挂帅”项目带动作用，推行“产学研用”一体化攻关，数字油田建设得到进一步加快推进，油田创新驱动发展能力显著增强。

(责编：赵竹青、陈键)
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