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我国首座深远海浮式风电平台完成浮体总装

2023年01月03日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：我国首座深远海浮式风电平台完成浮体总装

　　记者1月2日从中国海油获悉，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”在海油工程青岛场地完成浮体总装，标志着全球首座水深超100米、离岸距离超100公里的“双百”海上风电项目建设取得重要进展。

　　“海油观澜号”平台由3个边立柱和1个中心立柱组成，边长超80米，高约35米，重量近4000吨，风机将安装在中心立柱上。项目投产后，风机所发电力通过动态海缆接入海上油田群电网用于油气生产，年发电量可达2200万千瓦时，节约燃料气773万立方米，减少二氧化碳排放2.2万吨。据项目执行负责人康思伟介绍，未来中国海油数百座海上设施周边都将探索应用这种绿色供能方式，着力打造“零碳”油气产业链，为实现“双碳”目标作出积极贡献。

　　“海油观澜号”平台将安装于距海南文昌136千米的海上油田海域。该海域风急浪高，历史上最大台风中心风力接近17级，这对风机平台的设计提出了巨大的挑战。

　　据“海油观澜号”海油工程项目经理华斌介绍，该项目采用多点系泊的方式固定风电平台，部分利用了原有浮式生产储卸油装置（FPSO）的系泊系统，并且还在国内首次采用了在线张紧器等创新技术，以此来提供稳定的锚泊固定，极端天气下在水平位移达到33.8米时仍可牢固系泊。

　　同时，通过优化平台尺度、增设高效的阻尼结构等技术创新，浮式平台在极端台风作用下倾角不超过10度，有效避免风机叶片被海浪破坏，具备抗最大17级以上超强台风能力，能在84米/秒的风速下保障风机安全。

　　据介绍，我国深远海风能资源丰富，根据国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》，我国近海水深5—50米范围内，风能资源技术开发量为5亿千瓦，而我国深远海风能可开发量则是近海的3—4倍以上。

　　中国海油集团能源经济研究院海洋经济研究室资深研究员李楠表示，我国浮式风电起步较晚，技术基础相对薄弱，但正加速推进商业化探索。

　　李楠说，浮式风电应用前景广阔，不仅可以就地消纳，为远海设施供电，还可协同发展海洋牧场、海水制氢、海洋旅游、海洋矿产资源开发，形成综合能源岛等跨界融合的海洋产业新生态。随着技术进步和规模化开发，叠加绿电溢价，浮式风电有望超预期实现平价开发，预计到2026年，累计装机容量有望突破50万千瓦。（记者操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)
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