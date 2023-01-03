原标题：圆梦星辰大海 征途永不止步

“神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞，中国空间站全面建成，我们的‘太空之家’遨游苍穹。”在二〇二三年新年贺词中，习近平主席点赞航天成就。

2022年那些令人心潮澎湃的画面犹在眼前：耀眼的火光划破黑夜长空，神舟十五号直入苍穹；载人飞船“投入”空间站母体“怀抱”，两个乘组6名航天员首次“太空会师”……在中国载人航天工程立项30周年之际，随着中国空间站的全面建成，我们的载人航天事业加速驶向浩渺深空。

载人航天，三十而立。这是波澜壮阔的三十年，在一发又一发“长征”的托举下，“神舟”往返天地、“天宫”遨游太空、“天舟”横渡星河，“天和”“问天”“梦天”相继扬帆、筑梦寰宇。这是接续奋斗的三十年，从发射载人飞船，到航天员出舱、空间飞行器交会对接，再到建造空间站，无数次技术突破凝结着几代航天人的智慧、心血与汗水。这是承前启后的三十年，载人航天工程“三步走”胜利走到终点，同时也开启中国空间站投入长期在轨运营的篇章。

天高地迥，觉宇宙之无穷。中国人探秘灿烂星河的梦想是流淌在民族血液中的。中国航天员走向太空、驻留太空，既是把中华文明带到宇宙深处，同时也是中华民族能够促进人类文明进步的能力体现。在广袤无垠的太空，人类得以在地球不具备的环境条件下认识新的科学现象，利用特殊环境和更高精度的仪器装备去探索研究，不仅极大地开阔视野、丰富认知，还能不断带来新技术、新挑战和进取精神。随着中国人的航天梦一步一个脚印照进现实，中华民族距离实现强国梦的目标也越来越近。

近地轨道的空间站拉开中国太空探索新的序幕，更远的月球也在向我们招手。目前，载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证已经完成，新一代载人飞船、新一代载人运载火箭、月面着陆器、登月服等关键技术已经突破，具有中国特色的载人登月任务实施方案已经形成。“嫦娥奔月”的神话即将在我们这代人的见证下成为载入史册的存在。

星辰大海，永不止步。梦想有多远，就能走多远。在航天梦的照拂下，不断接续的载人航天精神，无数奋斗不息的航天人，是太空探索征途上的不竭动力，将不断把中国人送到更深更远的地方。

(责编：赵竹青、陈键)

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