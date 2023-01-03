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链接更多可能性 普惠数字社区如何推动数实融合

王绍绍、实习生施懿芝
2023年01月03日14:59 | 来源：人民网
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开启数字生活曾经有很多入口，网民各自奔向邮箱、博客、浏览器，享受一把“上网冲浪”的快感。如今，随着数字化技术高速迭代、数字经济持续增长，“上网”不再需要点击动作，许多人沉浸地生活在数字社区之中。

何为数字社区？短视频在数字社区中扮演什么角色？如何体现数字社区的普惠价值？12月28日，人民网财经研究院举办“数实融合视野下的数字社区普惠之路”金台圆桌研讨会，来自业界和学界的多位专家迸发思想火花，互相分享数字社区提供公共价值和商业机会的可能性。

“在短视频平台，不仅看见羊绒衣的外观、版式，还能知道怎么养护、洗了会不会缩水，这其实打消了很多消费过程中的痛点和顾虑”。国家发改委对外经济研究所副所长、研究员王蕴表示，直播短视频电商作为数字社区的重要内容与业务，依托智能算法支撑，为激发消费和扩大内需提供了广阔空间。由于供需能够高水平地匹配，商品供给触达最终需求的综合成本大大降低，经济循环由此畅通起来。

中国信通院云计算与大数据研究所市场部副主任窦佳丽表示，当前，信息通信业的基础设施已经基本完善，短视频平台的供给能力在不断地增加内容，新闻、娱乐、美妆、电商等垂直领域的短视频越来越能够满足消费者个性化长尾的需求。

短视频平台能给数字社区带来什么？除了娱乐，还可以有知识、帮助与合作。快手“幸福乡村战略”、蓝领招聘平台“快聘”则为公益慈善、乡村振兴、就业劳动等社会公共话题提供了新的解决方案。

中广联合会微视频短片委员会秘书长、中央广播电视总台创新发展研究中心主任编辑张腾之表示，数字社区普惠就是建设以人为本的友好数字社区，为社区居民提供更安全、舒适、便捷的数字生活服务。有了主流价值引领的算法、沉浸式体验这些先进技术，再加上社区社群的互动、圈层的链接、内容的产能转化，短视频势必会迎来很大的利好机遇。

“十四五”数字经济发展规划明确指出，数字经济核心产业增加值占GDP的比重要从2020年的7.8%增加到2025年的7.8%到10%，推动数字技术与实体经济的深度融合。

“短视频以直观、沉浸式的信息接收方式，让内容走入田间地头、大街小巷和人民的生活中，无疑搭建了全新的线上生活场景。”中国经济传媒协会副会长、传媒茶话会创始人刘灿国表示，短视频直播是“数实融合”的生动写照，为农产品上行、工业品下行开辟了新的高效率通路。短视频直播也为就业创业和新职业的发展开辟了新的空间，直接服务于稳就业的大局。

谁在使用短视频？数字经济发展起来之前，下沉市场的普通人很少出现在大众视野当中，短视频产业则为老年人、农民等信息弱势群体实现赋权。

中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举表示，短视频为曾经处于“信息鸿沟”中的群体实现精神生活和物质生产的共同富裕，这种普惠作用很好地印证了长尾理论。在共同富裕视野下，短视频产业还可以深入研究的是，如何应对AIGC的机遇挑战，以及建立具有全球意识的中国数字社区，将内需和外贸有机融合起来。

中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端建议，短视频产业首先需要深耕核心优势，尝试从过去的产品摆拍类直播带货服务供给，转向对新生品牌的孵化支撑体系。第二点是强化内外协同，在内部强化实用技能层面的内容生产和分发，外部围绕县域特色产业集群和区域公共品牌打造。最后是升维创新，为未来数字社区公共服务提供价值。

1.0时代，短视频奠定了它的核心逻辑——让所有人被看见。普惠贯穿在流量、技术、产品的每个环节。2.0时代，除UGC（用户生成内容）外出现了越来越多的内容生产方，样态丰富的社区面貌基本形成，各种商业生态开始出现。

如今，3.0时代，面对3亿到4亿日活的用户流量，快手选择了普惠的数字社区。快手科技内容总监袭祥德描绘数字社区是一个“物理空间和信任链接”，整体社区的底座依旧是数字技术如短视频直播、XR、虚拟人，底座之上是新型的生产关系和互动关系，房产、招聘、本地生活等实体经济与数字相融合，生活在其中的“数字居民”可以完成从娱乐、购物、本地生活到购房、就业各方面的需求。

“与会专家们提到的‘如何建立友好的数字社区文化、实现精神生活的共同富裕’、‘企业如何从早期的商业生态拓展逻辑，升级转化成兼容社会责任的转变’等观点，都给出很大启发。”快手科技副总编辑孟环参会后表示，“作为‘数实融合’践行的企业代表，外部对我们恰有两个共识：普惠和数字社区。我们将坚持通过更公平的流量分配、技术的开放创新，使更多普通人被看见，并在线上建立广泛而精准的连接，不断创造出幸福生活的新场景、新机会、新模式。”

(责编：郭思邈、高雷)
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