原标题：绿冷高科与湖北大冶达成战略签约 助力打造绿色低碳示范城市

2022年12月31日，湖北大冶市12月份招商引资项目集中签约暨黄石大冶湖高新区电子信息产业园开园仪式在黄石大冶湖高新区电子信息产业园顺利举行。

据悉，此次签约共有16个项目，分三个批次进行。签约投资金额达到83.61亿元。

湖北绿冷高科控股集团有限公司投资额20亿元的两个项目，也在此次签约仪式上与大冶市达成战略签约。其中绿冷智能装备制造项目，投资金额为10亿元；大冶绿色低碳城市智慧综合能源项目，投资金额为10亿元。

近年来，大冶市委市政府坚定不移走生态优先、绿色发展之路，始终把美丽大冶建设作为城市转型升级的重要抓手。一直以来，大冶市委市政府，全力在绿色发展上作示范，打造全国县域绿色转型发展示范市。大力推进产业生态化、生态产业化，加快推动“经济百强”向“绿色百强”转型，打造全国县域绿色转型发展“大冶样板”。如今，大冶市已形成智能装备制造、生命健康、材料、电子信息、节能环保、服装、临空等七大主导产业集群。

据了解，湖北绿冷高科控股集团有限公司是在国家十二五期间加快绿色经济转变，打造资源节约型、环境友好型社会的政策号召下，成立于武汉东湖高新技术开发区，专业从事制冷设备主机节能产品研发、生产、施工应用的国家级高新技术企业，致力于分体空调系统、中型模块机组、精密空调系统、大型中央空调系统、冷冻、冷藏、恒温恒湿系统节能改造。

湖北绿冷高科以中国、美国、韩国、澳大利亚发明专利技术产品为依托，打造全国制冷（制热）设备高新技术节能领先品牌，拓展全球节能环保市场，为政府机关、移动通讯企业、数据中心、酒店宾馆、商场超市、医疗系统、教育系统、工业企业、大型建筑等用能单位提供“节能、省钱、增效、环保”的整体解决方案。

公司成立十年来，在全国各地已经有诸多成功案例，合作成果得到客户一致好评。

湖北省大冶市相关负责人表示，近年来，大冶持续优化营商环境，全力支持优秀企业家到此投资创业；通过优化升级优秀企业家绿色通道服务制度、以公平、可预期的营商环境，构建“亲”“清”新型政商关系；以新能源、高端装备制造、新材料、电子信息产业发展带动，不断推动投资热力提升；实施招商引资谋划提升、产业链招商、招商引资项目加速落地，促进了市场主体活力全面迸发。在“双碳”大背景下，大冶市发展智慧综合能源、智能装备制造项目大有可为。有信心、有决心与拥有先进技术和装备的企业一道，把大冶打造成全省乃至全国领先的绿色低碳、零碳示范城市。也希望与绿冷高科深度合作、相互赋能，取得多赢的合作成果。

湖北绿冷高科控股集团有限公司董事长苏静表示，选择在大冶市投资兴业，看重的是大冶市坚持绿色发展的理念和决心，这里不仅具备雄厚的工业基础、明显的区位优势、潜在的市场空间、良好的投资环境、厚重的历史文化底蕴等多方面因素，还时刻能感觉到有诚意、有感情、有速度，更有温度的服务热情。

随着此次签约仪式的顺利举行，大冶市全面推进加快建成武汉城市圈同城化发展示范市、打造黄石市域一体化发展主引擎的旗帜将更加鲜明，大冶市大力落实国家“双碳”战略，坚持高质量发展的步伐也将愈加坚实。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经