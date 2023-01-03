国产大型灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600M进行飞行投水演示。新华社记者 刘大伟 摄

新华社北京1月3日电（记者呼涛、洪泽华）中国大飞机家族的重要成员——大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600飞机研制工作和市场化进程在2022年取得重大进展。

作为中国自主研制的重要航空装备，“鲲龙”AG600飞机完成2022年初制定的“三架机总装”和“三架订单”任务目标，向支撑国家提升应急救援能力和该型飞机的商业成功迈出关键步伐。

截至2022年末，中国航空工业集团已经投入三架AG600M灭火型飞机同时开展飞行验证试验任务，完成该型机12吨投汲水关键功能试验，以及铁鸟试验、全机静力试验等试验工作，为后续适航取证等工作奠定坚实基础。

中国航空工业集团表示，预计，AG600系列飞机2024年底前取灭火型适航证，2025年底前取救援型适航证。

大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600是为满足中国应急救援体系和国家自然灾害防治体系建设迫切需要研制的重大航空装备，是中国首次按照民用适航标准研制的大型特种飞机。

作为“鲲龙”AG600系列飞机的成员，AG600M全状态新构型灭火机最大起飞重量60吨，最大载水量12吨，填补了国产大型航空灭火飞机的空白。它具备低空低速飞行能力，由此可以在火灾现场上空更精准地进行投水救援作业。

2022年12月9日，第三架AG600M在广东珠海首飞成功，标志着航空工业通飞华南公司“四个三”年度目标中“三架机首飞”任务完美收官。研制批全状态新构型灭火机共投产4架，此次飞行试验的AG600M属该型飞机的第三架。

此前，9月27日，AG600M全状态新构型灭火机在湖北荆门成功完成12吨投汲水关键试验。当日10时许，满载12吨水的AG600M灭火机从漳河机场陆上起飞。飞机连续完成空中投水、水面降落、水面滑行汲水并再次起飞、再次投水等试验任务后，顺利降落在漳河水库。

2022年9月27日,“鲲龙”AG600M在水上滑行汲水。新华社记者 伍志尊 摄

国务院印发的《“十四五”国家应急体系规划》提出，加快建设航空应急救援力量。规划提出，用好现有资源，统筹长远发展，加快构建应急反应灵敏、功能结构合理、力量规模适度、各方积极参与的航空应急救援力量体系。

中国航空工业集团表示，2022年，“鲲龙”AG600飞机在型号研制和商业化进程中跨越了一系列重大项目里程碑，并获得包括运营商、金融机构等相关方面的广泛关注。

9月27日，在AG600M灭火型飞机12吨投汲水试验现场，航空工业通飞华南公司和光大金租签署了4架购机协议及研制融资协议，与河南航投签署了2架购机意向协议，标志着该型飞机在任务能力验证和市场化开拓方面迈出了坚实的步伐。

12月15日，航空工业通飞华南公司与江苏祥跃通用航空有限公司正式签署了5架“鲲龙”AG600M灭火型飞机购机合同，加快推进中国自主研制的大型水陆两栖飞机市场化进程。5架购机合同的签订，超额完成了年初“三架订单”的任务目标。

中国航空工业集团表示，将通过建设以鲲龙AG600为龙头的国产航空应急救援装备体系，加快推动型号研制和市场化应用，积极开展灭火和救援使用模式研究，并推动应急救援指挥中心、示范运营基地试点建设。

(责编：袁勃、杨光宇)

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