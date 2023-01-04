新华社武汉1月4日电 题：协同发展 乘势出发——长江中游城市群产业协同步伐加快

新华社记者李思远、白田田、余贤红

涵盖湖北、湖南、江西30余个城市，常住人口超过1.3亿，长江中游城市群担负着推动中部地区高质量发展和长江经济带发展的重任。

近年来，通过跨省区域合作、产业科创协同等一系列举措，山水相依的长江中游城市群告别曾经“单打独斗”的局面，协同发展步伐加快，发展动能持续增强，地区生产总值占全国比重稳步提高，正逐步成为我国高质量发展的重要增长极。

跨省合作示范区不断涌现

岁末年初，鄂赣交界处的湖北省黄梅县小池滨江新区一派繁忙景象。鳞次栉比的现代化厂房内机器轰鸣，马路上满载货物的卡车往来穿梭。

这里已集聚形成了先进制造、农副产品加工、仓储物流三大产业集群，年生产总值超百亿元、财政收入过十亿元。

“很难想象，十年前，小池还是产业薄弱的小镇，工业企业寥寥无几，财政收入不足1亿元。”小池滨江新区党工委书记黄治冶说。

改变源于一场互相成就的“双向奔赴”。黄治冶介绍，小池要发展，必须跨省与江对岸的江西九江合作。而彼时的九江，也遇到了城区地域受限的“瓶颈”。2012年11月，双方一拍即合，黄梅县所在的黄冈市与九江市达成共识，将小池纳入大九江产业发展总体规划，拉开双方跨省合作、产业协同的序幕……

小池的变迁，是长江中游城市群跨省区域合作的一个缩影。

随着鄂湘赣三省协同发展持续深入，“通平修”绿色发展先行区、武陵山龙山来凤经济协作示范区、湘赣边区域合作示范区、洞庭湖生态经济区等一批不同规格的合作示范区如雨后春笋，不断涌现。

位于湘赣边的湖南浏阳、醴陵和江西上栗、万载是四大花炮主产区，近年呈现“抱团发展”态势。浏阳市花炮化工贸易商会会长钟志桂说，四个县市产业集聚、深度协作，打破区域壁垒，实现了健康有序发展。

规划衔接互动、基础设施互联互通、产业发展互促互补，江西省九江市工业和信息化局局长娄琦表示，合作示范区犹如一个个纽带和桥梁，填补了省域交界地带经济基础相对薄弱的短板，将长江中游城市群联结得更加紧密。

协同联动构建现代化产业体系

2022年10月，世界经济论坛发布的新一期全球制造业领域灯塔工厂名单中，三一重工长沙园区的“18号工厂”入选。而在“18号工厂”中小件立库的建设与实施、总装线助力机械手的供应以及物流优化方案中，出现了不少湖北企业和高校参与的身影。

三一重工商务部相关负责人说，湖北作为全国重要的工业和科教重镇，有着很强的制造和科研实力。近年来，三一重工与湖北的高校和企业产学研合作越来越密切，产生了良好的协同效应。

无独有偶，数百公里外的湖北枝江，一块小小的磷石膏将长江中游紧紧串联在了一起。

“我们是湖北的公司，核心处理技术来自湖南，产品销往了江西。”湖北宜昌胜创新材料有限公司总经理刘宁介绍，公司从事磷石膏污染治理和磷石膏综合利用，2022年落户枝江。

技术、人才、产品实现高效互通，协同创新共同体也显现雏形。数据显示，2021年7月成立的长江中游城市群科技服务联盟，已累计吸引2200余家科技服务机构入驻，促成科技服务交易327笔，交易额达1.21亿元，开创三省科技创新协同合作新局面。

中国区域经济学会常务理事、武汉大学教授吴传清说，三方在产业链条和科技创新上深度协同联动，最终转化为发展的澎湃力量。2022年前三季度，长江中游三省经济总量占长江经济带的23.9%，较去年全年占比保持攀升，“‘中三角’正变身多维一体的‘黄金三角’”。

全面开启协同发展新阶段

2022年12月23日，中央经济工作会议刚结束不久，一场别开生面的高规格座谈会以视频形式在武汉、长沙、南昌同步举行。

三省省委、省政府主要负责人悉数出席，共话协同推动高质量发展，并一次性签约了涵盖畅通商品流通、产业链供应链协同、基础设施加快联通、能源建设及供应互济等诸多领域的14个协议。

“在中央经济工作会议提出深入实施区域重大战略和区域协调发展战略的背景下，长江中游三省出台新的一揽子举措，振奋了我们企业的发展信心。”华工科技产业股份有限公司董事长马新强说。作为国内激光行业龙头企业，华工科技多年来深度参与长江中游城市群协同发展，合作伙伴遍布长江中游三省。

结合中央系列最新精神，三省再次明确了新阶段协同发展的目标，即围绕“打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群”的定位，持续深化改革、深度合作，在服务全国发展大局中担当更大使命、发挥更大作用。

湖南省人民政府相关负责人说，站在新起点，接下来，三省将进一步创新务实抓好增强战略协同、促进产业协作、强化科技创新等各项工作，推动三省协同发展取得更大成效。

同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。站上新的发展起点，长江中游城市群正乘势出发。

(责编：袁勃、杨光宇)

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