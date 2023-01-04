人民网北京1月4日电 （记者孙博洋）记者从4日召开的全国市场监管系统开展涉疫药品和医疗用品稳价保质电视电话会议上获悉，日前，市场监管总局印发《市场监管总局关于印发〈全国涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动实施方案〉的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，疫情防控政策优化调整以来，各级市场监管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取一系列有力举措，及时加强涉疫药品和医疗用品监管，从快从重查处社会反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为，有效发挥了市场监管服务经济社会发展大局的重要作用，受到社会各界高度认可。要坚持以人民为中心的发展思想，秉持“监管为民”的核心理念，用稳价格解民之所急、保质量解民之所难，以勇担当解民之所愁、勤作为解民之所盼，持续加强涉疫药品和医疗用品稳价保质工作，更好维护人民群众切身利益、服务经济社会发展大局。

《通知》明确，2023年6月底前，打赢涉疫药品和医疗用品稳价保质攻坚战，为人民群众实现“三个保障”，使监管执法实现“三个担当”，助力各地市场实现“三个向好”。即，人民群众购药价格有保障、人民群众用药质量有保障、人民群众合法权益有保障。市场监管接诉即办有担当，市场监管公正执法有担当，市场监管服务大局有担当。市场秩序持续向好，市场环境持续向好，市场机制持续向好。

《通知》要求，各级市场监管部门要提高政治站位，增强紧迫感、责任感、使命感，充分认识此次涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动的重要意义。主要任务是“五个全面”：全面加强价格监管执法，坚决打击哄抬价格等违法行为。全面加强反不正当竞争和广告监管，整治虚假宣传等违法行为。全面加强网络交易监管执法，切实维护网络市场秩序。全面加强产品质量监管，加大知识产权违法行为查处力度。全面加强药械生产流通监管，坚守质量安全底线。提出四方面举措：发挥监测预警作用，提高监管效能。夯实属地责任，分阶段抓好任务落实。监管与执法并重，体现综合监管成效。加强行纪衔接、行刑衔接，曝光案例形成有力震慑。

《通知》要求各级市场监管部门提高政治站位，加强组织领导，把开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动作为一项重要政治任务抓紧抓实抓细。突出重点、狠抓落实，对重大问题、重大案件加强研判、直接查办、挂牌督办，落实属地责任。突出能力建设，通过专项行动，使监管执法在数据、技术、人财物等各方面获得提升，不断提高市场监管现代化能力水平。2023年一季度重点在监管执法方面取得突破，二季度重点在优化提升、长效监管方面取得成效。市场监管总局适时对成绩显著的地方予以表扬激励。加强舆论引导，营造良好氛围，积极推动社会共治、全民监督。

(责编：郭思邈、高雷)

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