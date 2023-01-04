人民网记者 许维娜

近年来，在家居电商、互联网装修大潮的冲击下，一些传统卖场纷纷寻求转型，对自身的发展提出新的方向。

有专家表示，2023年，对传统家居卖场而言，是打破传统拥抱数字化的关键之年。因此，如何更好地利用销售主体是其转型时需要着重考虑的问题。

事实上，家居卖场的多元化经营早在几年前就已经开始，只是当时的举措仅局限于对卖场内部环境和经营业态的完善。但到了现在，情况则大为改观。

以居然之家为例，日前其接手运乔建材城和东方家园家居广场后，如何实现商业创新突破传统业态规划布局，成为外界关注焦点。

居然之家集团董事长兼CEO汪林朋在签约仪式现场发言。（来源：受访方供图）

1月3日，居然之家对外宣布，与通州运乔建材城、东方家园家居广场达成战略合作协议，将打造面向未来的“智能家居体验中心”商业新模式，并于2023年亮相城市副中心通州和玉泉营。

当前，智能消费、体验消费等新型消费正成为热点。“智能家居体验中心”在商业规划上除涵盖设计、装修及传统的家居建材品类外，还将引进智能汽车、智能穿戴设备、智能手机、智能机器人、智慧家庭操作系统和智能化生活服务平台，以智能经济助推实体经济高质量发展。

数字化转型对于未来商业的影响至关重要。据了解，“智能家居体验中心”将向入驻商户免费开放“洞窝”数字化平台，为商户营销赋能。此外，“智能家居体验中心”将店仓合一，计划把实体店打造成体验和交付合一的线下服务平台。

商业的本质是人和货的结合。居然之家集团董事长兼CEO汪林朋将消费者购物不受时空限制，链接人、货、场的洞窝平台比喻为一张“天网”，将解决物流配送和服务体验“最后一公里”的智慧物流平台则比喻为一张“地网”。

据他介绍，集团已在核心城市如天津、长春、武汉等建设中心仓外，还在全力推行实体店“前置仓”的建设。

“前置仓”一方面为商户提供标准化家居产品的仓储配送服务，降低商户运营成本，另一方面推进实体店向“体验交付一体”的方向转型，打造“天网”“地网”合一的家居零售新模式。据了解，“智能家居体验中心”将在每个店规划5000平方米—10000平方米的“前置仓”。

另有专家表示，可以预见家居卖场正在打破传统，从传统平台只运营“场”向同时运营“人”和“货”转变，建立全链路数字化生态营销平台，用数字化转型拥抱新消费群体。

(责编：郭思邈、高雷)

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