央行多方面发力推动经济运行整体好转
2023年01月04日22:58 | 来源：新华网
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新华社北京1月4日电（记者吴雨）中国人民银行4日表示，将从精准有力实施好稳健的货币政策，加大金融对国内需求和供给体系的支持力度等方面发力，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。
当日召开的2023年中国人民银行工作会议要求，2023年人民银行系统要综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。多措并举降低市场主体融资成本。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融支持房地产16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。
会议提出，要持续推动金融风险防范化解。进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作用。健全金融稳定保障基金管理制度。持续完善宏观审慎管理体系。加强金融控股公司监管。
此外，会议还明确，要持续深化国际金融合作和对外开放。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。有序推进人民币国际化。持续深化金融改革。加强平台企业金融业务常态化监管。全面提升金融服务和管理水平。持续推进金融立法。有序推进数字人民币试点。强化金融消费权益保护。
人民银行表示，2023年要突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，有效防范化解重大金融风险，持续深化金融改革开放，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力的金融支持。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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