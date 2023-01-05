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中国石化发布石油工程十大核心技术

2023年01月05日09:29 | 来源：中国石化报
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原标题：中国石化发布石油工程十大核心技术

　　1月4日，中国石化发布十年来在石油工程领域培育形成的十大核心技术和十大特色产品。其中，超深井钻完井关键技术等达到国际领先水平，引领我国石油工程核心技术实现跨越式发展。

　　石油工程业务是石油工业产业链条上不可或缺的重要组成部分。此次发布的十大核心技术包括超深井钻完井关键技术、复杂结构井钻完井技术、安全高效智能油气长输管道建设技术、单点高密度地震采集技术、Log900网络成像测井技术、页岩气工厂化高效压裂试气技术、复杂地质环境下防漏堵漏技术、随钻方位电磁波电阻率边界探测技术、深层超深层三高试油测试技术、海洋平台设计及施工技术等10项技术。其中，应用超深井钻完井关键技术，成功打出80多口8000米以深超深井，包括刷新了亚洲陆上最深定向井钻探纪录的顺北油田56X井，完钻井深达9300米。

　　十大特色产品包括旋转地质导向、钻井管柱自动化系统、大功率牵引器、综合录井仪、节点仪器、金刚石钻头、数字化钻井参数仪、油气高效处理模块化工艺装置、可溶桥塞、高温高压测试完井工具等，其中，被誉为“石油工程技术皇冠”的旋转地质导向技术，实现了自主研发，取得了标志性成果，整体达到国际先进水平。（记者 李泰豫）

(责编：董童、李源)
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