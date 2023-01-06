人民网北京11月6日电 （记者王连香）“经过不断努力，全国快递员上岗率已达94.9%，积压件数量较前期大幅削减，快递服务已经有效恢复。”在今日国务院新闻办公室召开的全力做好春运服务保障有关情况新闻发布会上，国家邮政局副局长陈凯表示，1月前5天，全国快递业务量日均数据已经达到了3.7亿件，与去年同期相比增长了16.7%。下一步，国家邮政局将继续组织全行业巩固前期的工作成果，夯实行业稳定运行的工作基础，全力做好保通保畅工作，切实保障群众的寄递需求。

陈凯介绍，自去年12月中旬开始，一些城市快递员群体陆续出现感染情况，部分分拨中心和营业网点因为减员而无法正常作业，对快件的处理和末端的投递造成了现实影响。同时，因为流转效率下降，导致部分企业的营业网点以及相关末端投递效率受到影响，造成部分积压。对此，国家邮政局高度重视，全力应对，特别是对加快打通邮政快递业的堵点、卡点全力以赴，集中精力坚持每日调度，坚持周密部署，畅通末端循环，努力保证邮政快递网络的有效运转，主要开展了四方面工作。

一是加强网络运行保障。国家邮政局督促寄递企业承担社会责任，尽量减少因网点停运造成的服务中止，尽量减少因为前端揽收效率降低造成的作业效率下降，最大限度保持邮政快递网络的服务畅通。邮政快递企业根据疫情在不同地区、不同阶段的发展变化，也分别制定了工作方案和应急预案，科学调配力量，最大限度保障在岗人员的正常作业。

二是强化企业用工补充。指导企业保重点区域、保重要环节、保重要物资的寄递，通过区域内调剂、管理人员下沉、招聘临时用工、加快复工返岗等措施，提高人员到岗率，努力维持企业的服务能力。

三是做好快递员健康保障。国家邮政局指导各地邮政管理部门积极向地方争取资源，在疫苗、抗原试剂、药品、N95口罩等方面给予行业更大支持力度，并且加快分发，让一线快递员工得到有效保障。上海、江苏等地还对一线在岗的从业人员给予上岗补贴。

四是加快疏解积压邮件快件。督促相关企业加强资源调配，做好人员统筹，加快处理积压存量，为可能出现的增量提前做好准备。指导企业总部制定支持末端加快流转的激励政策，鼓励末端网点通过提升作业效率、优化投递线路、延长服务时间、开展夜间配送等方式，提高作业能力，有效疏解积压的邮件快件。

(责编：王连香、高雷)

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