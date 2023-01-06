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江西赣州线上线下齐发力 推动“世界橙乡”产业链发展

2023年01月06日16:45 | 来源：人民网
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人民网北京1月6日电 （记者李栋）以“橙”为媒，以“硒”为介。近年来，江西赣州线上线下齐发力，推动了赣南脐橙产业、富硒产业的高质量发展，擦亮了“世界橙乡”的金字招牌。

5日，由赣州市人民政府主办的赣南脐橙、富硒产品文化周活动在北京启动。

赣州是久负盛名的世界脐橙之乡。活动主办方负责人介绍，从1971年引种第一株脐橙落户赣州信丰县起，赣南脐橙、信丰脐橙从无到有，从规模引种到山上再造，从转型升级到一二三产深度融合发展，实现了脐橙全产业链高质量发展。

数据显示，依托天然富硒资源，经过五十多年的深耕，如今的赣南脐橙，种植面积178万亩，年产量140万吨，品牌价值达到686.37亿元。

近年来，脐橙年总产量保持在20余万吨的信丰县大力实施“产业兴县、兴果富民”举措，通过大力发展橙汁加工业，坚持走“生态化开发、标准化管理、专业化服务、产业化经营”之路，进一步托起了赣南脐橙的市场价格和品牌价值。

主办方负责人表示，文化周活动旨在以“橙、硒”为媒，进一步宣传推介赣南脐橙、赣南富硒产品，持续提升当地农产品的知名度和美誉度，推动产业高质量发展，让赣州信丰这张“世界橙乡”的名片更加享誉世界。

据介绍，此次活动是赣州市继2021年举办赣南脐橙北京文化周后再次走进北京，通过线下在王府井百货大楼等地设立展销区，线上加大与电商平台合作，进一步丰富市民的“果盘子”。

(责编：郭思邈、高雷)
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