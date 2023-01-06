人民网 黄盛

央企专业化整合正在加速推进。自2022年7月中央企业深化专业化整合工作推进会鼓励央企加强方式方法创新，通过共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式推进专业化整合后，专业化运营的新路径、新模式不断涌现。其中，央企新能源专业化整合正从单个协调向整体推动转变，新能源管理从分散式向精益化转变，新能源运营从单兵突进向共享共赢转变，新能源发展从规模扩张向专业化、集约化转变。

国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在1月6日国资委召开的中央企业新能源智慧运维服务合作项目集中签约仪式上表示，央企新能源专业化整合对于更大范围优化资源配置、提升企业效率效益和核心竞争力、促进新能源产业高质量发展具有重要意义。

翁杰明表示，要推动央企新能源产业发展成为“重头戏”，科学谋划今年和未来一段时期新能源业务发展目标方向、重点任务、路径措施和工作节奏，推动实现高质量发展，切实发挥产业引领作用；推动央企新能源产业发展要形成“一盘棋”，在新能源数智转型、专业运作、协同发展等方面加强合作，促进央企新能源布局结构整体优化，切实形成合力；要推动央企新能源产业发展探索新模式，加快打造产业融合、优势突出、竞争力强的新能源产业集群；要推动央企新能源产业发展突出高质量、强化产业链，立足新能源产业需求，着眼新能源发展未来，对标世界一流，勇当新能源产业链“链长”，加强关键核心技术攻关，重点围绕储能、先进输电技术、大型能源基地多能互补等制约新能源消纳的关键领域开展技术创新和攻关，以科技硬实力支撑“双碳”目标落实落地。

中国华能党组书记、董事长温枢刚表示，要深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系，就需在保证能源安全的前提下，推动能源结构加快向低碳化转型，推动能源系统加快向多元化演进，推动能源产业加快向智能化升级。中国华能正对新能源产业进行全方位、全链条信息化数字化智能化管理，以智慧运维平台为载体，立足国产自主可控，打造新能源生产管理中心、大数据分析中心、决策支持中心和应急指挥中心，持续提升新能源集中智慧运维水平。

中国海油党组成员、副总经理周心怀表示，要突出融合发展，积极打造多能互补的综合能源体系，统筹油气保供和能源转型，积极推进油气产业与新能源业务融合发展。同时，充分发挥数字化技术在产业融合发展中的作用，积极探索数智化赋能新能源产业路径，持续提升决策效率、降低运维成本。

有业内人士表示，通过新能源智慧运维专业化服务合作，推进央企在新能源领域的专业化整合，要强化资源的协同共享和智慧服务促进相关中央企业的合作共赢，探索专业化运营的新路径、新模式。

(责编：郭思邈、高雷)

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