人民网记者 乔雪峰

1月6日，春运工作专班副组长、交通运输部副部长徐成光在国新办新闻发布会上表示，每年春运对交通运输部门来讲都是一场“大考”，今年，交通运输部门将以最大能力、最佳状态、最优服务，努力打造平安春运、健康春运、便捷春运、舒畅春运，确保人民群众顺顺利利出行、安安全全回家，确保交通物流“最先一公里”和“最后一公里”畅通有序，向党和人民交上一份合格的答卷。

据了解，2023年春运从1月7日开始，到2月15日结束，一共40天。与往年相比，今年春运人流高峰与疫情高峰叠加，是近年来不确定性最多、情况最为复杂、困难挑战最大的一次春运。徐成光表示，初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。

客流大幅增长、货运需求大幅增加

四大举措确保人民群众有序出行

徐成光指出，综合来看，今年春运具有“三大一多”的特点：一是客流大幅增长。随着“乙类乙管”措施加快落地，跨区域人员流动加速释放，加之疫情三年来人民群众累积的回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求集中释放，春运客流将从长期低位运行到快速恢复攀升。

从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%；自驾车、城际拼车、定制客运等出行比例将进一步提高。从时空分布看，预计节前以大城市向周边城市及主要劳务输出省迁移为主，节后则以主要劳务输出省及中小城市向中心城市聚集为主，返程客流相对错开，1月27日（正月初六）和2月6日（正月十六）前后将出现两个返程高峰。

二是货运需求大幅增加。往年的春运一般是“客增货减”，今年春运疫情流行高峰陆续到来，各类医疗防疫物资、节日生活物资和今冬明春的能源、粮食等重点物资运输需求均会有较大增长，局部地区可能出现末端配送不畅问题，统筹好春运客运服务和交通物流保通保畅面临较大压力。

三是一线人员感染风险较大。春运期间人员流动密集，货运物流活动频繁，人流物流高效流动和疫情高峰交织叠加，交通运输一线从业人员大面积感染风险激增，保证客运服务不中断、货运物流不断链也面临较大压力。

四是安全生产风险隐患增多。2020年以来，受疫情反复冲击，交通运输面临安全风险和疫情衍生风险相互交织叠加的复杂局面。

谈到如何确保人民群众有序出行时，徐成光表示，一是严格落实出行各项政策。科学精准执行疫情防控优化措施和“乙类乙管”各项措施，认真实施铁路、公路、水路、民航、邮政快递等领域疫情防控政策，加强乘客和从业人员防护。针对探亲流，探索实行弹性休假、错峰休假等政策，降低集中出行压力；针对务工流，合理确定春节前后和节后开工时间，引导错峰返乡返岗；针对学生流，优化调整放假、开学时间，引导错峰避峰返校；针对旅游流，合理设置游客接待上限，引导旅游流有序流动。

二是加强运力调度保障。充分发挥综合运输优势，加强各种运输方式有效衔接，在运营时刻、组织调度、运力安排等方面强化协同，全力做好大客流疏解处置，畅通旅客出行“最后一公里”。

三是优化客运服务措施。加强各种运输方式信息共享和运力对接，不断提升旅客换乘效率。完善客运售票服务，多渠道及时发布客运服务信息，特别是延长客票预售期，方便乘客错峰出行。动态研判客流情况，及时增开售票窗口、自助终端和安检通道，积极推广应用线上购票、电子客票、自助验票等服务，扩大无纸化、无接触服务范围。积极关爱帮扶老幼病残孕乘客，完善无障碍设施，提供必要的出行帮助。

四是强化路网运行服务保障。强化干线路网、城市道路运行监测，密切关注跨省交界、热门城市和重点景区周边路网的交通流量，及时发布路况和拥堵缓行路段信息，引导自驾人员合理选择出行路线、时间和目的地，避峰错峰出行。保障高速公路及服务区、普通公路、航道船闸和经营性客运服务应开尽开，做好服务区加油、充电、用餐、如厕等服务。

民航客流量明显增长

日均安排客运航班11000班

2023年春运是全面落实疫情防控优化措施，及“乙类乙管”各项措施以来的第一个春运，预计民航客流量将明显增长。

“预计客流量总体将呈现错峰放假开学、错峰返乡返岗、错峰出游出行等特征，春节假期前后和元宵节后仍将出现旅客出行高峰。”中国民用航空局总飞行师万向东在发布会上表示，春运期间，全民航日均安排客运航班11000班，为2019年春运期间的73%左右。

根据目前掌握的春运期间旅客订票情况，订票峰值出现在1月18日（农历腊月27日）至1月20日（农历腊月29日）。从订票量来看，北京-三亚、上海-北京、北京-海口、深圳-昆明、深圳-重庆、杭州-昆明、深圳-成都等航线居于前列。

万向东进一步指出，民航局积极引导航空公司在筑牢安全底线的前提下，科学合理安排航班计划，确保运力准备充分、资源保障到位。

一是支持春运期间国内航线加班，鼓励航空公司更灵活地调配运力，满足春运期间热点地区、热点航线的旅客出行需求，比如北上广等城市至三亚、海口、成都、重庆等热门航线。

二是要求各机场加强与地方政府春运机构的联系，提前向当地通报夜间抵离航班、旅客量等信息，积极配合做好与城市交通“最后一公里”的顺畅衔接。截至1月5日，在国内定期客运航班计划的基础上，又批复春运期间国内航线加班10313班，其中涉及北上广的航线加班3459班，占国内航线加班总量的33.5%，切实保障热点地区、热点航线旅客出行需要。

此外，在航空服务保障方面，民航各单位将持续践行“以人民为中心”的发展理念和“真情服务”工作要求，以提升人民群众对民航服务的安全感、获得感和幸福感为目标，做好春运期间旅客服务保障工作。

铁路部门推出一系列便民利民举措

全力打造平安、有序、温馨春运

每年春运，铁路都发挥着重要作用，今年春运铁路部门将采取哪些新的举措？

对此，国铁集团客运部主任黄欣在发布会上指出，今年春运，铁路部门将优化春运的客车开行方案，精准落实好疫情防控措施，在总结以往好的做法的基础上，在乘车、候车、购票等环节，将推出一系列便民利民举措，全力打造平安、有序、温馨春运，努力让旅客体验更加美好。

在运力安排方面，要做到科学精准安排运力。统筹用好去年开通的新线和新站资源，以及新投用的复兴号动车组等先进装备，增强路网整体功能，提升客运能力。

在有序出行方面，要为广大旅客营造健康安全的出行环境。要认真落实好疫情防控和安全管理的各项措施，强化车站客流组织，严格控制列车客座率，引导旅客有序分散进站候车，保持安全距离；加强重点处所通风消毒，保持站车良好环境；积极推广无接触式服务，加强旅行健康宣传提示，加强员工健康管理，引导旅客全程佩戴口罩，强化自身健康防护。

在站车服务方面，提升旅客购票服务体验方面，进一步优化12306系统功能，进一步扩大电子客票应用范围，在到站补票和列车补票业务环节全面实施电子化。学生优惠票不再规定乘车时间限制，每学年任意时间可购买4次单程的学生优惠票，方便学生在任何时候使用。因铁路责任或不可抗力造成旅客退票，联程车票可一并办理退票，而且免收退票手续费。

在旅客出行信息服务方面，将在全国3200余组动车组列车上推行铁路畅行扫码服务，旅客通过扫描座椅扶手上的“铁路畅行码”，可顺畅查询列车正晚点、运行位置、接续车次、交通接驳等出行服务信息，还可以办理餐饮选购、补票升席、查找遗失物品等业务。

在中转换乘服务方面，春运期间，安排全国站内便捷换乘的车站由过去80个增至100个，并完善车站服务设备设施与引导标识，提升旅客中转换乘效率，为旅客在春运期间便捷换乘提供方便。

确保“大动脉”“微循环”畅通

保障人民群众生活需要和温暖过冬

交通物流连着百姓民生，关系着稳增长、稳就业、稳物价大局。徐成光谈到春运期间物流保通保畅工作时表示，在做好医疗重点物资运输服务保障工作的同时，还将继续保障“大动脉”、“微循环”畅通，统筹做好今冬明春能源、粮食等重点物资，蔬菜、水果、肉禽、蛋奶等生活物资的运输保障，更好地服务保障经济社会发展大局，保障人民群众生活需要和温暖过冬。

据徐成光介绍，就交通物流来说，目前全国交通“大动脉”和物流“微循环”总体畅通，重点物流枢纽运行平稳，主要物流运行指标稳中向好，各类重点物资运输安全有序，完全有能力保障各类物资的运输需求。

近期人民群众对涉疫药品、抗原检测试剂、口罩、疫苗等医疗物资运输需求在大幅增加，针对这种情况，徐成光表示，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作为当前的重点工作，正在加强统筹部署和协调调度，全力以赴确保医疗物资运输畅通。“下一步，将继续聚焦医疗物资运输需求，促进供需对接、保障高效通行、畅通末端配送，确保重点物资运输高效有序”。

全力对接医疗物资运输需求，指导重点物流企业加强与医疗物资生产经营、流通企业供需对接，确保医疗物资运输需求得到及时响应和充足保障。

强化运输组织和运力调度，指导大型骨干物流运输企业，研究制定春节假期期间医疗物资运输保障方案，通过安排员工轮休、错峰休假以及发放稳岗补贴、加班费等措施，鼓励一线从业人员在春节假期期间继续上岗开展物流运输服务，确保春节期间医疗物资运输不中断。

全力畅通末端配送服务网络，充分发挥大型骨干邮政快递企业作用，指导企业健全完善春节假期期间应急运输保障方案，强化区域人力调配，密切关注中小城市、农村地区从业人员力量配备情况，确保春运期间医疗物资运输不断链。

(责编：郭思邈、高雷)

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