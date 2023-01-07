本报记者 叶传增

海拔2700米的小凉山上，连片的苹果林引人注目。“28号地块需要补充硼元素。”云南省丽江市宁蒗彝族自治县新营盘乡“2700苹果种植基地”里，收到智能水肥一体化系统的提示，工作人员按下开关，百米外的28号果园里，滴管开始喷洒配比好的肥料。

“去年苹果收成好，还首次实现了出口。”基地负责人、宁蒗恒泰农业投资开发有限公司董事长鲁权介绍，自去年10月9日首次出口以来，基地累计出口苹果6975吨，“海关给我们开设了‘绿色通道’，从报检申请到出具检验检疫证书不到24小时。”

得益于海拔高、光照足、昼夜温差大等自然优势，宁蒗苹果色泽鲜艳、糖分高、水分足。然而，在激烈的市场竞争中，宁蒗苹果产业发展曾经陷入困境。

2016年，宁蒗县将苹果种植确定为助农脱贫致富的重点产业。在外从事农业经营的鲁权回到家乡创业，经过实地调研，他发现当地群众的种植技术和理念比较落后，苹果品种杂，施肥也不科学，导致土壤营养缺失，直接影响苹果品质和产量。

结合市场需求引进、培育优质品种，并免费发放给农户；培训果农技术，规范田间管理；建设年产5万吨的有机肥料厂和冷库……恒泰农业公司从品种培育、种植、加工、保鲜、销售等环节为苹果产业发展提质增效。

同时，恒泰农业公司采取“公司+合作社+农户”的方式，对老果园实施现代化改造，与当地果农合力打造了1200多亩的“2700苹果种植基地”，带动种植面积超过1万亩。

“在基地务工，月工资3000多元，还学到了先进的种植技术。”新营盘乡阿鲁村脱贫户吉宏尔尾起初不懂修剪技术，见到枝条就剪，树长得高，产量却上不去。在技术员指导下，吉宏尔尾学会了苹果拉枝技术，第二年家里苹果园产量上了个台阶。

元旦前，吉宏尔尾家的6亩苹果迎来丰收，收购价平均每斤3元，收入6万多元。这让吉宏尔尾喜出望外：“过去苹果才6角钱一斤，好品质真能卖上好价钱。”

如今，经过规范化、科学化种植，宁蒗“小凉山苹果”的品质越来越好。在“2700苹果种植基地”，苹果商品率达95%以上，“糖心”苹果占比70%；亩产从0.6吨提升到1.6吨，986户合作农户户均年增收3万元以上。

宁蒗县农业农村局副局长卢文彪介绍，截至2022年12月底，全县苹果种植面积达6.4万亩，其中挂果面积5.3万亩，年产量6.7万吨，产值达2.68亿元，成为当地巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴的主打产业。

“今年，公司计划新建一条苹果智能分拣生产线，对果品的着色、形状、重量、糖酸度等进行筛选分级。”鲁权说，“我们要让更多优质的小凉山苹果飞出大山、走向大市场，带动更多群众在家门口增收致富。”

《 人民日报 》（ 2023年01月07日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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