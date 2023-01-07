本报北京1月6日电 （记者邱超奕）记者从6日召开的2023年全国民航工作会议上获悉：2022年，民航加快100项重大基础设施项目前期工作和建设，新建迁建8个机场，亚洲最大的专业货运机场——鄂州机场建成投入运行，我国运输机场总数达到254个，通用机场数量达399个。

会上介绍，十年来，京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝四大世界级机场群建设已初具雏形，我国已与100个“一带一路”共建国家签署双边航空运输协定，与64个国家保持定期客货运通航，构建起新时代“空中丝绸之路”，有力服务国家开放大局。

《 人民日报 》（ 2023年01月07日 06 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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