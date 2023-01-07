据新华社北京电 （记者严赋憬）国家林草局、国家发展改革委、财政部日前联合印发《加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）》，明确了2023年至2025年完成新增油茶种植1917万亩、改造低产林1275.9万亩，到2025年全国油茶种植面积达到9000万亩以上、茶油产能达到200万吨等一系列发展目标。

在发展布局上，行动方案统筹考虑15个适宜种植油茶省区市的自然条件和发展历史、现状、潜力等因素，按照核心发展区和重点拓展区布局未来3年的油茶发展任务。

其中，核心发展区包括湖南、江西、广西、湖北、广东、福建、浙江、贵州8个省区的近600个县，计划新增油茶种植1488.5万亩、改造低产林1110.6万亩，分别占全国新增、改造任务的77.6%、87%。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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