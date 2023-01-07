宁波海关：

我们是一家中药材加工企业，当下大家对中药材的需求较为旺盛，我们想要拓展进口中药材业务，请问海关对进口中药材有什么监管要求？

浙江读者 王女士

王女士：

您好！《进出境中药材检疫监督管理办法》对植物源性中药材和动物源性中药材提出了海关监管要求。以上两类中药材是指药用植物、动物的药用部分，采收后经初加工形成的原料药材。海关总署对进出境中药材实施风险管理；对向中国境内输出中药材的境外生产、加工、存放单位（简称“境外生产企业”）实施注册登记管理；对进出境中药材生产、经营企业实行诚信管理等。下面为您具体解答企业进口中药材的相关要求。

■ 进境中药材的相关要求

（一）海关总署对进境中药材实施检疫准入制度，包括产品风险分析、监管体系评估与审查、确定检疫要求、境外生产企业注册登记以及进境检疫等。企业可在海关总署官网中的“检疫要求和警示信息”里查询准予进口中药材种类及输出国家地区名录。

（二）进口动物源性中药材以及部分植物源性中药材需要提前办理检疫审批申请，企业应在签订贸易合同前，向海关申请办理《进境动植物检疫许可证》。

（三）我国对中药材进口实施指定口岸管理，中药材应当从国务院批准的药品进口口岸或药材进口边境口岸进口。详细口岸名单可在国家药品监督管理局官方网站查阅。

■ 境外生产企业如何注册登记

（一）输出国家或者地区主管部门在境外生产企业申请向中国注册登记时，需对其进行审查，符合《进出境中药材检疫监督管理办法》相关规定后，向海关总署推荐，并提交下列中文或者中英文对照材料：

1.所在国家或者地区相关的动植物疫情、兽医卫生、公共卫生、植物保护、企业注册管理等方面的法律法规，所在国家或者地区主管部门机构设置和人员情况及法律法规执行等方面的书面资料；

2.申请注册登记的境外生产企业名单；

3.所在国家或者地区主管部门对其推荐企业的防疫、卫生控制实际情况的评估结论；

4.所在国家或者地区主管部门对其推荐的企业符合中国法律法规要求的声明；

5.企业注册申请书，厂区、车间、仓库的平面图、工艺流程图、动物或者植物检疫防控体系文件、防疫消毒处理设施照片、废弃物和包装物无害化处理设施照片等。

（二）海关总署收到推荐材料并经书面审查合格后，经与输出国家或者地区主管部门协商，可以派员到输出国家或者地区对其监管体系进行评估，对申请注册登记的境外生产企业进行检查。经检查符合要求的申请企业，予以注册登记。

（三）已取得注册登记需延续的境外生产企业，由输出国家或者地区主管部门在有效期届满6个月前，按相关规定向海关总署提出申请。海关总署可以派员到输出国家或者地区对其监管体系进行回顾性审查，并对申请的境外生产企业进行检查。对回顾性审查符合要求的国家或者地区，经检查符合要求的境外生产企业，予以注册登记，有效期延长4年。

■ 进口中药材如何申报

中药材进境前或者进境时，货主或者其代理人应当凭下列材料，向进境口岸海关报检：

（一）输出国家或者地区官方出具的符合海关总署要求的检疫证书；

（二）原产地证明、贸易合同、提单、装箱单、发票。

海关对货主或者其代理人提交的相关单证进行审核，符合要求的，受理报检。

无输出国家或者地区政府动植物检疫机构出具的有效检疫证书，需要注册登记未按要求办理注册登记的，或者未依法办理检疫审批手续的，海关可以根据具体情况，作退回或者销毁处理。

除此之外，进口中药材也应符合药品监督管理部门的相关要求，药品监督管理部门按其监管职责对进口药材实施检验并签发《进口药品通关单》。

■ 现场检疫有何要求

进境口岸海关将按照规定实施现场检疫，包括检查货证一致性、包装是否完好、药材有无腐败变质、是否携带有害生物、有无携带禁止进境物等情况进行合格评定。进境中药材经检疫合格，海关出具入境货物检验检疫证明后，方可销售。

中药材在取得检疫合格证明前，应当存放在海关认可的地点，未经海关许可，任何单位和个人不得擅自调离、销售、加工。

（宁波海关动植物检疫处三级主管臧森、宁波机场海关查验科三级主办彭思雪）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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