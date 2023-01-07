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国铁集团：春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次

2023年01月07日09:32 | 来源：中国新闻网
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中新网1月7日电 中新财经从中国国家铁路集团有限公司获悉，2023年春运今日正式启动，自1月7日至2月15日，为期40天，春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次。

国铁集团客运部负责人介绍，今年春运是中央优化调整防疫政策后的首个春运，学生流、务工流、探亲流、旅游流等基本出行需求保持一定规模，铁路客流呈现回暖趋势，总体上比较平稳。

一是科学精准安排运力。用好去年新开通的郑渝高铁、湖杭高铁、银兰高铁、京唐城际、新成昆铁路、北京丰台站等新线新站资源和新投用复兴号动车组等先进装备，增强路网整体功能，提升客运能力。按照“充足安排、按需启动，响应快速、应急有备”原则，科学制定客车开行方案，节前高峰日最高可开行旅客列车6077对，节后高峰日最高可开行旅客列车6107对，最大客座能力较疫情前的2019年春运增长11%。根据12306客票预售和候补购票数据，科学分析国家优化调整疫情防控措施后的旅客出行规律，动态灵活安排旅客列车开行，梯次投放运力，实现运能和需求的精准匹配。继续保持公益性“慢火车”开行规模，进一步完善服务设施，提升服务质量，保障边远山区群众出行。

二是营造健康安全出行环境。强化车站客流组织，严格控制列车客座率，引导旅客有序分散进站候车，保持安全距离；加强卫生间、洗手池、电梯扶手、座椅等重点处所通风消毒，定期开展环境采样监测，保持站车良好环境；积极推广无接触式服务，加强旅行健康宣传提示，引导旅客全程佩戴口罩，强化自身健康防护；严格规范做好铁路春运一线职工健康防护，加强保洁、安检、餐饮、业务外包人员一体化管理；强化路地联防联控，有序做好应急处置工作。

三是提升旅客购票服务体验。优化铁路12306系统功能，持续开展适老化和无障碍化改造，为老年人和障碍人士购票提供便利。进一步扩大电子客票应用范围，在到站补票和列车补票业务环节全面实施电子化。学生优惠票不再规定乘车时间限制，每学年(10月1日至次年9月30日)任意时间可购买4次单程的学生优惠票。因铁路责任或不可抗力造成旅客退票，联程车票可一并办理退票，免收退票费。旅客办理补票、变更等客运业务时不再收取手续费；扩大非高峰方向折扣优惠列车范围。

四是按年龄实行儿童优惠票。年满6周岁且未满14周岁的儿童可购买儿童优惠票，将惠及更多儿童旅客。每一名成年旅客可免费携带一名未满6周岁且不单独占用席位的儿童乘车，儿童年龄按乘车日期计算。旅客携带免费乘车儿童时，需在购票时向铁路运输企业提出申明，购票申明时使用的免费乘车儿童有效身份证件为其乘车凭证。

五是加强旅客出行信息服务。在全国3200余组动车组列车上推行铁路畅行扫码服务，旅客通过扫描座椅扶手上的“铁路畅行码”，可顺畅查询列车正晚点、运行位置、接续车次、交通接驳等出行服务信息，办理餐饮选购、补票升席、查找遗失品等业务。在12306APP设立出行服务专区，整合铁路出行服务资讯，方便旅客了解列车开行、天气情况等信息。完善铁路12306消息通知机制，及时向已购票旅客精准推送列车停运和变更信息，方便旅客掌握列车开行动态，以便合理安排行程。

六是扩大网络订餐服务范围。大力拓展互联网订餐站点，将开展互联网订餐的车站由55个增加到76个，覆盖全国铁路枢纽和客流较大车站，以及绝大部分动车组列车和长距离普速列车，进一步丰富在途饮食品选购品类，让旅客在列车上能够吃到各地美食。

七是优化中转换乘服务。安排站内便捷换乘的车站由80个增至100个，完善车站服务设备设施与引导标识，提升旅客中转换乘效率。12306网站可根据旅客出行需求，智能推荐便捷换乘方案，为旅客提供参考。

该负责人介绍，春运期间，铁路部门将统筹做好货物运输工作，提升货运保通保畅能力，加强医药、食品及节日生活物资、粮食、化肥等关系国计民生的重点物资运输，持续开展电煤保供行动，确保人民群众温暖安全过冬和经济社会正常运行。(中新财经)

(责编：郭思邈、杨迪)
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