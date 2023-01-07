人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国民航局：今年我国民航运输市场有望迎来显著复苏

2023年01月07日09:35 | 来源：新华社
小字号

中国民航局局长宋志勇6日表示，2023年，随着我国疫情防控政策不断优化调整、经济运行巩固回升，民航运输市场有望迎来显著复苏。

宋志勇在当日召开的全国民航工作会议上表示，2022年，民航协调争取并加快实施一揽子财税金融纾困政策，稳住行业发展基本盘。行业全年完成运输总周转量599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨，恢复至2019年的46.3%、38.1%、80.7%。

在基础设施建设方面，2022年，我国民航新建迁建8个机场，运输机场总数达到254个，通用机场399个。截至目前，我国民航拥有运输飞机4165架、通用航空器3177架，机场总设计容量达15亿人次。京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝四大世界级机场群建设初具雏形。与100个“一带一路”共建国家签署双边航空运输协定。

宋志勇介绍，今年民航将鼓励大型骨干航空公司打造枢纽间空中快线，鼓励中小航空公司专注支线市场，稳妥有序恢复国际航空市场；拓展空铁联运服务；持续推进短途运输、医疗救护、应急救援、无人机物流试点；强化综合枢纽机场航空物流能效，促进航空货运稳健发展。（记者周圆）

(责编：郭思邈、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数据产权归谁？专家：“三权分置”开创数据要素市场新局面
　　数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节。近日，国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（下称《意见》），为充分发挥我国海量数据规模优势、激活数据要素潜能提供了制度保障。…
市场监管总局指导免税行业改善售后服务体验 促进消费恢复
　　人民网北京1月6日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，1月5日，市场监管总局对中国中免、海南免税等10家免税企业开展行政指导。 近年来，我国免税行业快速发展，顺应了人民群众日益增长的美好消费需要。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部