中国民航局：今年我国民航运输市场有望迎来显著复苏
2023年01月07日09:35 | 来源：新华社
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中国民航局局长宋志勇6日表示，2023年，随着我国疫情防控政策不断优化调整、经济运行巩固回升，民航运输市场有望迎来显著复苏。
宋志勇在当日召开的全国民航工作会议上表示，2022年，民航协调争取并加快实施一揽子财税金融纾困政策，稳住行业发展基本盘。行业全年完成运输总周转量599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨，恢复至2019年的46.3%、38.1%、80.7%。
在基础设施建设方面，2022年，我国民航新建迁建8个机场，运输机场总数达到254个，通用机场399个。截至目前，我国民航拥有运输飞机4165架、通用航空器3177架，机场总设计容量达15亿人次。京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝四大世界级机场群建设初具雏形。与100个“一带一路”共建国家签署双边航空运输协定。
宋志勇介绍，今年民航将鼓励大型骨干航空公司打造枢纽间空中快线，鼓励中小航空公司专注支线市场，稳妥有序恢复国际航空市场；拓展空铁联运服务；持续推进短途运输、医疗救护、应急救援、无人机物流试点；强化综合枢纽机场航空物流能效，促进航空货运稳健发展。（记者周圆）
(责编：郭思邈、杨迪)
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