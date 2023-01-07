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斗鱼发布2022企业社会责任报告

2023年01月07日11:42 | 来源：光明网
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原标题：斗鱼发布2022企业社会责任报告

　　2023年1月6日，斗鱼发布《2022企业社会责任报告》（以下简称《报告》），全面展示了斗鱼在生态治理、正向直播、公益事业、技术创新、员工关怀等方面的实践与成绩。这过去的一年里，斗鱼秉持着“把实事做好，将好事做实”的信念，持续践行企业社会责任，向以年轻人为核心的广大用户群体传递正向价值。

　　《报告》显示，2022年，斗鱼在打击网络暴力、处理侵权行为、整治违规主播及账号等领域持续发力，并持续加强对正向价值观的引导。2022年，斗鱼累计拦截网暴相关违规信息6100余条、查删违规信息7300余条，处理违规账户近4000个；平台累计收到侵权类举报5.4万条，有效处理侵权举报超2.2万条；累计惩罚主播超1万名、累计处理违规账号超20万个。在严抓平台管控的同时，斗鱼持续输出优质、正向内容。全年正能量内容开播时长达6.2万小时，直播场次近1.2万场；泛知识类内容直播时长超520万小时，较2021年增长25%。

　　坚守正向价值观念，“重拳出击”生态治理

　　2022年第三季度财报显示，斗鱼移动端季度平均MAU为5710万，拥有庞大、年轻而稳定的用户群体。斗鱼通过积极的内容生态治理，保证直播内容的多元化与健康度，引导年轻人等用户群体树立正确的价值观，承担起内容平台的主体责任。

　　2022年上半年，斗鱼主动拥抱合规监管，开展了“清朗·2022年春节网络环境整治”、“全面整治不良直播内容”等一系列专项行动。期间，斗鱼也在平台上线了“斗鱼安全中心”，定期发布违规处罚结果公示与专项整治行动公告及进度，并在“鱼塘教室”模块开展面向主播及用户的合规教育、“全民反诈”讲座等，持续加强平台环境优化并取得了阶段性成果。

　　《报告》显示，2022年，斗鱼累计拦截网暴相关违规信息6100余条，查删违规信息7300余条，处理违规账户4000余个；累计收到侵权类举报5.4万条，有效处理侵权举报2.2万条，其中侵犯隐私权5600+条，侵犯信息权5200+条，侵犯名誉权11000+条；累计惩罚主播超1万名，累计处理违规账号超20万个，有效提高了内容的合规度，打造了清朗健康的平台环境。

　　加强平台生态治理的同时，斗鱼也将正向价值观的主动弘扬与传播，置于与平台业务发展同等重要的位置。《报告》显示，过去一年，斗鱼正能量内容开播时长达6.2万小时，直播场次近1.2万场；泛知识类内容直播时长超520万小时，较2021年增长25%。上述直播为用户提供了了解专业科普、社会人文、慈善公益、反诈技能等内容的生动场景，例如斗鱼举办的《鱼你同行 温暖新春》系列直播活动，展示了不同领域平凡岗位上的“非凡英雄”，引导网友们关注一线工作者，传递对生活的共鸣与热爱。

　　《报告》显示，截至2022年，共有1000 多家政府机构和1500多家官方媒体入驻斗鱼，不间断传递着知识科普、乡村振兴、强国强军等正向选题，为向善向上的网络氛围添砖加瓦。

　　此外，为了保障未成年人纯净健康的平台体验，斗鱼还特别设立了“青少年模式”，并建立了覆盖协议保护、防沉迷机制、打赏限制、时间管控、家长控制、生态净化等领域的未成年人保护机制，全面保护青年群体的身心健康。

　　积极投身公益事业，释放商业之上的价值

　　《报告》显示，2022年，斗鱼发起了10余个公益项目，覆盖关爱青少年成长、乡村振兴、非遗传承、生物多样性保护等领域，主动承担起了企业社会责任，受到了社会各界的广泛关注与好评。

　　第五个中国农民丰收节到来之际，斗鱼联合中国青年报社举办了共青团“青耘中国·秋收硕果”公益直播助农系列活动。活动通过直播推广特色农副产品，助力当地产业发展与乡村振兴。

　　随着长江“十年禁渔”工作的持续推进，有“水中大熊猫”一称的长江江豚，也随之屡屡“亮相”武汉江面。去年6月，斗鱼在武汉市农业农村局的指导下，携手武汉白鱀豚保护基金会、华为等机构，共同推出了“数字江豚”公益计划。在首期项目中，斗鱼设计上线了6款形态各异、憨态可掬的“数字江豚”藏品，并免费向网友在线发放了12000只“数字江豚”。在第二期项目中，斗鱼主播雨神捐赠了5万元善款，认养了一头编号为“T21F01”的长江江豚。

　　2022年世界读书日当天，斗鱼举办了“护苗·鱼阅计划”公益项目，携手旗下深圳DYG电竞战队联合出资66666元，捐建了武汉市江夏区法泗小学鱼阅图书室。斗鱼公益团队邀请专业设计团队设计了宽敞、明亮的图书室布局，捐赠了全套全新的书架、书桌椅等，并精心挑选了2000册高质量书籍，包括经典名著、人文社科、童话故事等多个品类，为孩子们打造了一间“有温度”的图书室，传递了斗鱼对青少年成长的温情关怀。

　　重视平台科技创新，打造员工友好型雇主品牌

　　2022年第三季度，斗鱼与腾讯云平台联合打造了基于云游戏技术的"云观赛"场景模式。这一技术构建了一个虚实结合的电竞赛事场馆，能够实现“万人同屏”以及直播间礼物打赏的3D特效，大大提高了内容的互动属性。此外，斗鱼联合NVIDIA、OBS推出了超分辨率增强技术，完成了直播画质的跨越式提升。斗鱼在技术研发方面的持续投入，也持续引领着直播行业的创新发展。

　　《报告》显示，截至2022年，斗鱼已累计申请专利3555项，其中发明申请2895项，获得发明授权1757件。在中华全国工商业联合会公布的“2022民营企业发明专利500家”榜单中，斗鱼全国排名第28位，位列湖北省民营企业第一。此外，斗鱼还荣获“国家知识产权示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“湖北省知识产权示范建设企业”等奖项荣誉。

　　斗鱼致力于营造开放的职场环境，重视员工的工作幸福感，致力打造“员工友好型”雇主品牌。《报告》显示，斗鱼员工平均年龄为28岁，女性员工数量占比超40%，斗鱼关注员工群体的年轻化与平等化，鼓励释放职场“她力量”。

　　2022年，在员工成长方面，“斗鱼学堂”为广大员工提供了丰富且平等的培训机会，全年累计培训时长252小时；在员工福利方面，斗鱼累计举办了超过50项员工福利活动，创造了“充满幸福感”的职场环境，也保证了轻松的工作氛围与蓬勃的组织活力。

　　从平台内容生态的高效治理、到社会公益的温情链接，再到科技创新与员工关怀，斗鱼依托自身平台优势，已形成了完善的社会责任履责体系，得到了越来越多的媒体、投资者与用户的认可。斗鱼相关负责人表示，“未来，斗鱼将继续走在合规与公益的前沿，用更具创新性的探索与更果决的投入，履行头部直播平台应当担负的社会责任，继续创造商业之上的社会价值。”（张宇浩）

(责编：李源、曹淼)
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