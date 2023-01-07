1月4日，中央广播电视总台&海澜之家2023年“品牌强国工程·领跑品牌”签约仪式在北京举行，海澜之家成为2023年首个入选 “品牌强国工程·领跑品牌” 的服装品牌。

“品牌强国工程”是由中央广播电视总台于2019年推出的国家级品牌打造计划，依托中央广播电视总台各渠道，践行全媒体传播品牌强国战略，助力培育新时代国家级品牌。

“我们非常愿意和总台达成战略合作，借助国家级平台的品牌传播制高点，为打造超级国民品牌注入强大势能，”海澜集团党委书记、董事长周立宸承诺，“海澜之家将继续秉持初心，坚守品质，引领服装行业高质量发展。”

升级价值主张 推进品牌建设

2022年8月，我国发布的《关于新时代推进品牌建设的指导意见》提出，到2035年，中国品牌综合实力进入品牌强国前列。

刚刚度过二十周年的男装国民品牌海澜之家厚植于中国经济腾飞与国民消费力的提高，早已意识到我国经济迈入高质量发展阶段，品牌建设已成为推动中国经济迈上新台阶的新引擎。在二十周年之际，其将过去成就与未来使命凝结成全新品牌价值主张：“创造有生命力的服饰，服务每个人的光采。”

二十年来，海澜之家秉持初心向前探索，并敏锐发现，大众对服饰的选择从过去寻求公共价值的认同，到今天愈发趋向个性化，追求自我表达这一发展趋势。为此，其积极顺应国民需求，完善产业链，强化品牌力，走上品牌升级之路。

作为实体行业的坚守者，该品牌坚信品牌力与产品力息息相关，持续加大投入创新研发，满足人民美好生活的需要。2022年，海澜云服实验室成立，全力攻坚前瞻性、综合性的服饰战略问题，深入与行业一流的科研机构以及高等学府合作，目前已确立七项相关研究项目，且不断提出专利申请。科技力不断提升的同时，该品牌的创新设计已成为品牌底色与资本，多年来开发了众多的服装设计裁剪专利，让不同体态的国人都能买到称心服饰。

携手合作平台 输出品牌力量

据海澜之家方面介绍，以此次入选“品牌强国工程·领跑品牌”为契机，未来其将借力国家媒体，输出品牌影响力，讲好中国品牌故事，为男装品牌建设奉献力量与智慧。

据悉，“品牌强国工程”在诞生之初便承担着公益责任，先后启动“品牌强国工程”援鄂抗疫公益行动、“助力湖北”公益行动、“乡村振兴典范”公益行动。海澜之家同样勇担品牌社会责任，已连续9年发起“多一克温暖”公益行动，累计为全国1600多所学校送去超过11万件羽绒服，并在当地开展“爱心课堂”等项目，以爱心引领公益，助力社会发展。

面向未来，海澜之家将积极参与“品牌强国工程”开展的多项公益行动，致力于成为国民追随、认可的“超级国民品牌”，为中国“品牌强国”建设贡献智慧与力量。

(责编：李源、曹淼)

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