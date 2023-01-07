原标题：《昆仑山珍稀水资源可持续发展报告》发布：打造人与自然和谐共生的昆仑山模式

近日，昆仑山矿泉水有限公司联合中国地质大学（武汉）生物地质与环境地质国家重点实验室发布《昆仑山珍稀水资源可持续发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》从“思源”“善取”“守护”“展望”四个板块全景呈现了昆仑山雪山矿泉水水源地的卓越之处，企业多年来践行绿色发展、守护水源地生态环境的切实行动，以期进一步激发各界对保护水源地、珍惜水资源的关注和行动。

守护“亚洲水塔” 助力三江源生态文明建设

在本次《报告》中，昆仑山矿泉水首度集中对外披露了企业所在地水源地生态保护和绿色低碳创新的先进举措，为我国冰川雪山等珍稀水资源开发、保护工作提供了重要的参考案例范本。

昆仑山矿泉水水源地位于海拔6178米的昆仑山玉珠峰，北纬36°~46°世界“黄金水源带”。依托唯一黄金水源地，昆仑山矿泉水建立了世界上海拔最高的矿泉水工厂，采取水源地直接灌装方式生产，以苛求到极致的态度保障每一瓶昆仑山雪山矿泉水的珍贵品质，十年间助力中国亿万家庭实现饮用水升级。

多年来，昆仑山矿泉水有限公司从提升内部标准、节能减排、倡导公益等多方面开展工作，为昆仑山玉珠峰水源的保护及三江源生态文明建设贡献着力量。

秉持“合理开发、科学利用”的理念，昆仑山矿泉水设立了远远严于国家防护标准要求的四级水源地防护体系，制定了完善的水源地管理制度，避免了人和动物活动对水源地环境的破坏；同时致力于绿色工厂的建设，不仅优化供应链管理，推进工艺创新，降低资源消耗，还通过智能升级，清洁能源替代，减少排放消耗，推动企业走向节能、减排、绿色、环保。

此外，昆仑山矿泉水还持续开展三江源保护、水资源保护等环保公益活动，推动三江源生态环保全民化进程。昆仑山矿泉水于2012年发起“雪山寻源之旅”，十年间吸引行业专家、公益人士、媒体及消费者代表1500余人次参与其中，近距离了解昆仑山矿泉水的健康价值，感受昆仑雪山的纯净美好，共同倡导三江源生态保护；同时，活动还聚焦于三江源当地的17000名生态管护员群体，对他们科学、专业的水源地防护行动进行影像素材传播，让更多的社会力量了解并投入到水资源保护行动中来，将三江源生态文明建设推向新的高度。

专家大咖关注点评 昆仑山环保未来展望

作为近年来行业内首次针对水源地保护发布的可持续发展报告，《报告》一经发布便引发了社会各界的广泛关注与讨论。

中国地质大学（武汉）祁士华院长表示：“‘黄金水源带’极为稀缺且不可复制，昆仑山矿泉水公司建立的水源地四级生态防护体系，体现了企业对于生态环境保护的高度重视，对于昆仑山珍稀水资源可持续发展具有重要意义。”中国民族卫生协会健康饮水专业委员会秘书长马锦亚也发表观点称：“昆仑山拥有独一无二的世界级珍稀水源，这是全人类共同的资源和财富，需要全社会来关注和守护。”

加多宝集团党委书记庞振国分享了昆仑山矿泉水的未来环保规划：昆仑山矿泉水未来将不断加大公益投入，持续参与三江源生态保护与民生改善，为筑牢国家生态屏障、实现人与自然和谐共生贡献“昆仑山力量”。

本次《报告》的发布，不仅引发了新一轮的全民水资源保护关注热，也向社会公众展示了昆仑山矿泉水坚持围绕“全民饮水升级”“绿色低碳”双核心发展的未来方向。只有守护好昆仑山的生态环境，才能让好水永续走入千家万户。2022 年，昆仑山矿泉水实现了包装升级，以高端矿泉水的品质降维进入主流市场，在持续践行绿色发展，助力守护好三江源生态环境的同时，更进一步迈向“让中国人都能喝上高品质好水”的企业目标。“饮水护源，守望昆仑”是昆仑山矿泉水十年不断的坚持，更是其可以永续发展的内核。相信人与自然和谐共生的全新昆仑山模式，不仅引领中国饮用水行业迈向高质量发展的新纪元，也将为中国人打造出属于自己的世界级矿泉水品牌。

(责编：李源、曹淼)

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