人民网北京1月7日电 （记者孙博洋）近日，GE医疗宣布，此前公告的从 GE集团的拆分计划已完成，GE医疗将作为一家独立的公司开始在美国纳斯达克股票交易所上市。

GE医疗全球总裁兼首席执行官彼得·安杜尼表示：“即日起我们将成为一家独立公司。我们即将迎来一场真正的行业转型，数字化创新重塑了患者体验，带来对更精准、更互联和更高效的医疗关爱的更多需求。”。

数据显示，GE医疗在全球160多个国家拥有约51,000名员工，每年服务超过10亿患者。公司每年投入逾10亿美元用于研发，年营收约180亿美元。拥有超过400万台的全球装机量，覆盖公司四大业务板块 —— 医学影像、超声、生命关爱和药物诊断。

GE医疗预计，公司的目标市场规模将从2021年的840亿美元增至2025年的1,020亿美元。据悉，GE医疗的拆分是通过GE将其持有的GE医疗约80.1%的股份按GE现有股东持股比例派发的方式完成。GE将保留拆分后GE医疗在已发行的普通股约19.9%的股票。此外，GE医疗将于2023年1月30日公布其第四季度及全年业绩。

(责编：郭思邈、高雷)

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