原标题：全球产业链首次开放 伊利发起沉浸式品质之旅

当下，健康成为全社会关注的焦点话题，实现人人共享健康也是联合国可持续发展目标的重要内涵。为了更好守护全球消费者健康，创新与消费者的互动交流方式，1月3日，伊利面向全球启动“云游伊利 探访全球产业链”活动。这是伊利横跨多个大洲的全球产业链首次向消费者开放，通过直播、短视频、虚拟场景等形式，全方位呈现伊利布局全球的优质牧场、生产基地和研发创新中心。活动通过创新的线上方式邀请全球消费者“足不出户”见证“一杯牛奶”背后的硬核实力，以全产业链、全过程、全天候的开放与透明，向世界展现中国乳企的品质魅力。

伊利智能制造体验中心

汇聚力量，构建全球健康生态圈

“云游伊利 探访全球产业链”活动，旨在通过沉浸式的方式，向消费者展现伊利全球智慧资源与产业资源。近年来，伊利国际化进程持续加速，作为全球乳业五强、亚洲乳业第一，伊利已在全球设立15个研发创新中心、75个生产基地，合作伙伴总计2000多家，遍及6大洲39个国家。伊利通过“云游”的方式，全方位展示了伊利透明、开放的全产业链，也让消费者“零距离”见证了伊利高标准的生产流程，亲身感受到伊利对更高品质的不懈追求。

通过汇聚全球各方力量，伊利持续推动产业合作、创新协同、价值共创，构建全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系，实现优势互补、要素资源的协同，积极构建“全球健康生态圈”。

全球资源体系方面，伊利在新西兰建设大洋洲乳业、威士兰乳业，搭建横跨太平洋的“乳业桥梁”，夯实在全球范围内的奶源领先优势。依托新西兰优质奶源，伊利打造了金典新西兰进口纯牛奶、牧恩黄油、金领冠睿护婴幼儿配方奶粉等颇受消费者喜爱的高品质产品。除了新西兰、印尼、泰国等海外生产基地，在国内，伊利也在多地建设奶源基地和现代化奶产业集群，如位于中国乳都内蒙古呼和浩特的伊利现代智慧健康谷，通过高标准打造“世界乳业硅谷”，用全球最优品质服务消费者。

全球创新体系方面，伊利已在中国、荷兰、新西兰、日本、印尼等国家和地区建立了15个创新中心，还牵头筹建了国家乳业技术创新中心，不断整合海内外研发资源，构建全球创新网络和“产学研用”的创新生态，打造全球智慧链，引领全球创新趋势。

全球市场体系方面，目前伊利旗下液奶、奶酪、黄油、冰淇淋、奶粉等产品已在全球60多个国家和地区上市。安慕希、Joyday冰淇淋、Cremo冰淇淋等产品在海外的市场份额不断提升，成为推动当地乳制品行业发展的重要力量。

伊利工厂自动化生产线

沉浸体验，与消费者“更近一步”

“云游伊利 探访全球产业链”活动是伊利增强与消费者深度沟通的最新尝试，其实早在2005年，伊利便开放了工厂参观，让“参观伊利”成为消费者近距离体验伊利好品质的工业旅游名片。

在随后的2011年，伊利全国标杆工厂全面开放，接受来自社会各界的监督；2013年，伊利建造了乳文化博物馆，让世界见证中国乳业力量；2015年，伊利全球产业链+AR诞生，将“伊利品质”全维度透明呈现；2016年，伊利实现了VR交互可视化和智能化交互。

通过“云游伊利 探访全球产业链”活动，伊利以更加公开、透明的形式，直观地向消费者立体呈现以伊利为代表的中国乳企的全球产业链布局。据悉，面向未来，伊利将持续努力构建全球健康生态圈，以创新实力和品质追求打造健康产品，让世界共享健康。

(责编：李源、曹淼)

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