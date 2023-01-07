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广发信用卡：发起2023年“春季行动” 力拓95后金融“潮”生态

2023年01月07日15:31 | 来源：新华网
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原标题：力拓95后金融“潮”生态，广发有鱼潮系列信用卡正式上线

　　日前，广发信用卡95后专属卡产品——广发有鱼卡上线潮系列信用卡，进一步拓展金融服务对于年轻客群的价值内涵。有鱼潮卡卡面设计上全新注入“元宇宙”概念，并在潮流消费场景返现权益基础上新增音乐、阅读、健身、游戏四大任选兴趣权益包，将消费支持融入95后生活全场景坐标，打造广发信用卡年轻化金融服务新生态。

　　据悉，有鱼潮卡的上线是广发信用卡2023年“春季行动”的重点项目。除丰富金融产品权益外，“春季行动”也通过全场景“百亿补贴”支持、紧跟消费趋势适时更新金融服务等方式提供消费支持，为2023年消费增长奠定良好开局。

　　挖掘“潮”场景，四大百元兴趣权益包任选

　　近年来，听音乐、打游戏、健身、阅读等生活方式逐渐成为年轻人群的主流兴趣标签，构筑了各大城市商圈的潮流消费场景矩阵。跟随年轻人的消费新风潮，有鱼潮卡在权益设计中灌铸“兴趣元力空间”，设置音乐、阅读、健身、游戏四大百元兴趣包，持卡人每月消费达标即可任选其一。其中，音乐权益包括95后群体高度聚集的网易云音乐APP月度会员、ASMR耳机立减券等，阅读权益包括知乎盐选会员、文创商品折扣券等优惠，热爱电竞游戏的年轻消费者可选择游戏键盘折扣券、电竞鼠标折扣券等权益，而喜欢健身的消费者也可选择健身应用Keep月度会员和电子秤立减券等优惠。

　　有鱼潮卡此次上线四大兴趣权益包，与95后的当下消费偏好深度契合，并将权益选择权交给消费者，为95后提供多元化、个性化的消费优惠。为深度诠释有鱼潮卡四大兴趣权益包的产品理念，广发信用卡将于近期在官方B站上线首档辩论型微综艺《听见Z世代》，邀请95后参与音乐、游戏、健身、阅读四大话题讨论，进一步拉近与95后群体的情感距离。

　　同时，有鱼潮卡延续了有鱼卡的消费返现权益，消费者在得物、抖音、美团、麦当劳、喜茶、星巴克消费可获10%返现，通过微信、支付宝、云闪付消费可获最高1%返现。新老权益叠加，旨在满足95后消费者的潮流消费需求，持续提供覆盖吃喝玩乐游娱购全场景的补贴支持。

　　深耕“潮”文化，上线“元宇宙”概念卡板

　　除了通过产品权益撬动95后心智，有鱼潮卡也尝试在卡面设计上融入科技感的元宇宙文化，让卡片由内而外都在向95后不断靠近。近两年，对新鲜事物高度敏感的年轻人群群体掀起了一阵“元宇宙”热潮，虚拟IP、潮玩、动漫、萌宠等延伸概念也受到热捧。基于对95后消费新趋势的深度洞察，坚持“以客户价值为枢纽”的广发信用卡，近日将有鱼卡重磅升级，推出全新子系列产品——有鱼潮系列信用卡，以充满科幻、先锋元素的元宇宙概念卡板与95后建立价值认同。此外，为迎接兔年的到来，广发有鱼潮卡还将推出与二次元IP——MOMO兔联名的专属卡板，通过IP联名形式丰富有鱼卡“年轻不设限”的产品内涵，彰显广发信用卡年轻化的品牌决心。

　　广发信用卡中心与21世纪金融研究院携手发布的《Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告》指出，年轻群体的消费中，悦己型消费占据较大比重，颜值、个性、娱乐都是能够触发年轻人悦己消费的重要因素。面对“颜值即生产力”的95后消费主张，有鱼潮卡在卡面设计上下足功夫，通过凸显“潮”属性的元宇宙卡板积极发掘95后的情感价值，让年轻客户感受到信用卡并不仅是一张带有支付功能的卡片，更是一种消费态度的自由表达形式。多元化、有温度的卡面设计理念架起了广发信用卡与95后之间的沟通桥梁，加速提升广发信用卡在年轻客群中的品牌认知度和好感度。

　　年轻客群是信用卡行业在存量经营时代拓展增量的发力方向。2021年年初，广发信用卡开启“客群年轻化”战略，在内部成立“95后评审团”，让95后员工积极参与专项研究、服务体验、产品设计、品牌经营等业务全流程。从吃喝玩乐全“返现”的多利卡，到扩大跨界场景权益的有鱼卡，再到增设潮流兴趣消费权益的有鱼潮卡，广发信用卡不断创新年轻化产品服务的过程，不仅是和95后群体交朋友，更是在让自己成为“95后”，为信用消费服务注入有温度、有活力的年轻化动能。

(责编：李源、曹淼)
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