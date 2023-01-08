本报记者 祝大伟

“一年的鲜味全在馅里喽！”吉林省白城市镇赉县渔场大院内，一排房屋挂着大红灯笼，屋内传来爽朗的谈笑声。进门，只见50多岁的徐艳洋和10多名姐妹正忙着包鱼肉饺子。

鱼肉来自20公里外的哈尔淖水库。冬捕出冰的鲜鱼运到渔场场区，筛选出鲜嫩、刺少的用于加工水饺。哈尔淖水库是镇赉县最大的渔业基地，不到一个月的冬捕季，可收获60万斤有机鲜鱼。

每年开春起，徐艳洋便在渔场鱼种站养殖鱼苗，直到秋天鱼苗投入哈尔淖水库。自从有了鱼肉加工项目，对徐艳洋来说，往年的“冬闲”成了“冬忙”。

“昨晚，大伙为了赶订单任务，加班到晚上10点多。刚才，已将150箱纯手工水饺打包好，马上快递发往各地。”这个冬捕季，徐艳洋和大伙要完成1000多箱的订单，每人可因此收入7000多元。

近年来，镇赉县把握冰雪旅游发展机遇，打响哈尔淖特色生态旅游品牌，推动养殖、加工和渔猎文化游等一、二、三产业融合发展，着力培育冬捕经济。

在紧邻哈尔淖水库的大屯镇，59岁的王明忠经营着250平方米的渔家乐。“你看，30缸大酱已经炖完了，就剩这10缸。”王明忠带记者来到后院，指着一排大酱缸说，“我家每年用2000斤黄豆做40缸大酱，专门用来炖鱼，咱店目前已从渔场购进12万多斤鱼。”

连日来，吉林各地冬捕节同步启动，查干湖、哈尔淖、月亮泡……“冰湖腾鱼”的盛景吸引了大量游客。释放冬捕带动效应，吉林省正加快推进冬捕经济带建设。

“咱哈尔淖冬捕节旅游项目包括冰上观网、滑冰等。”镇赉县渔场相关负责人吕长明说，“开幕当日接待游客2万人，销售哈尔淖鲜鱼3万斤，实现产值30余万元。”

驱车赶往哈尔淖水库，一路上白雪覆盖的冰面和金黄色的芦苇交错。“这些湿地野泡子，都是近几年由盐碱地恢复而成的。”吕长明说。

“保护好湿地生态，是冬捕经济产业发展的基础。”镇赉县委负责同志介绍，以吉林西部河湖连通工程建设为契机，加快对盐碱地的绿色治理，增加湿地、草原、水面及农田灌溉面积，2022年全县渔业产值达到4.38亿元。

“哈尔淖鲜鱼卖得越来越好啦。就说胖头鱼吧，20斤以上的，早些年每斤才三五元，现在出厂价都18元了。”这天的冬捕鱼刚出网，王明忠和员工就赶到渔场抢购，“随着冬捕活动影响力不断扩大，冷资源正在变成热经济。”

《 人民日报 》（ 2023年01月08日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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