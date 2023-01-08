数据来源：国务院国资委

制图：张丹峰

本报北京1月7日电 （记者刘志强）记者从近日召开的中央企业负责人会议获悉：2022年，中央企业生产经营稳中有进、进中提质，为稳住宏观经济大盘提供了有力支撑。预计2022年全年，中央企业实现营业收入39.4万亿元、利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元，同比分别增长8.3%、5.5%、5%。

改革向纵深推进，中央企业活力更足。国企改革三年行动实现高质量圆满收官。改革在形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制上取得了明显成效；改革在推动国有经济布局优化和结构调整上取得了明显成效；改革在提高国有企业活力和效率上取得了明显成效。

据了解，去年前11个月，中央企业累计上缴税费2.6万亿元，同比增长18.8%；年化全员劳动生产率为74.6万元/人，同比增长9.2%；截至11月底，中央企业平均资产负债率为64.9%，同比下降0.2个百分点。

此外，国务院国资委出台举措，推动中央企业助力中小企业纾困解难，2022年前三季度累计减免房租146.9亿元、惠及租户19.1万户。

《 人民日报 》（ 2023年01月08日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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