中新社上海1月7日电 (记者 陈静)上海市人大常委会7日披露，自2021年9月以来，15部浦东新区法规先后颁布，引领营商环境进一步优化，助推产业发展转型升级，驱动激发创新活力，促进提高绿色转型发展水平，支撑城市治理效能得到提升。

据悉，这15部法规的主题涵盖优化营商环境、推动产业升级、促进自主创新、发展绿色生态、深化城市治理五大板块。

《上海市浦东新区深化“一业一证”改革规定》(简称“一业一证”法规)明确了行业综合许可“一证准营”，大幅降低行业准入成本。浦东新区人大常委会方面当日表示，自2021年10月1日起，“一业一证”法规施行，餐饮等10个行业办理相关事务的时限从95个工作日压缩至5个工作日；办理时限从95个工作日压缩至5个工作日；填报要素从313项压缩到98项，办证效率大幅提升。

《上海市浦东新区促进张江生物医药产业创新高地建设规定》(简称“生物医药”法规)适度变通生物医药特殊物品和研发用物品出入境制度，进一步推进通关便利化，同时，优化药品生产企业委托生产制度，推动企业迅速稳产达产、扩能扩产。

2022年1月1日，“生物医药”法规实施至今已成功吸引一批高能级企业在浦东选址入驻或加大投资。浦东新区人大常委会方面透露，“生物医药”法规为浦东生物医药产业在创新能级、产业规模、产业生态、产业集群效应方面的突破，提供了法治保障，预计2024年浦东生物医药产业规模将达到4000亿元(人民币，下同)，生物医药制造业产值突破1000亿元。

此外，相关浦东新区法规致力推进建立健全企业破产办理新机制；搭建揭榜挂帅新平台；完善知识产权统一管理新体制。

据悉，下一步，上海市人大常委会将加强前瞻性谋划和整体性布局，在立法中扩大基层立法联系点和市场主体等社会各界的参与，同时确保浦东新区法规的制度创新优势转化为高质量发展的治理效能。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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