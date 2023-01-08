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浓浓年味儿洋溢在回家路上

记者 訾谦
2023年01月08日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：浓浓年味儿洋溢在回家路上

1月7日凌晨5时34分，随着北京西站12站台上首趟春运列车G6701次缓缓开动，为期40天的2023年春运大幕正式拉开。据悉，这趟满载着对家乡思念的“和谐号”动车组将在天亮时抵达终点站河北邯郸，把今年春运的第一批旅客送回家乡。

作为疫情防控进入新阶段后的第一个春运，今年春运备受关注。据交通运输部门初步研判，今年春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%。如何在做好疫情防控的前提下更好完成运输服务保障，成为今年春运的关键。

春运列车年味儿十足

1月7日凌晨5时，在北京西站第七候车室内，G6701次列车的旅客已经在检票口排起了长队。不少旅客拖着沉甸甸的行李箱，拎着北京特产，虽然戴着口罩，但从眉眼中仍能看到踏上归途的喜悦。

“我已经两年没回过家了！昨天工地收工，我就买了今天最早的票回去。”家住河北邯郸魏县的杨坚告诉记者，他的妻子和孩子都在老家，因为疫情他已经两年没见到家人了，“真想早点到家！今年一定在家多待几天，好好陪陪他们”。

除了思乡之情，浓浓的年味儿也在列车上蔓延。在首趟春运列车的5号车厢内，车窗上贴着大红灯笼剪纸、福字，过道上方挂着“喜迎新年、恭喜发财”的拉花，红色福瓶成了孩子们的拍照道具，一些旅客在许愿墙上写下对2023年的美好期望。

“今年春运，我们为旅客提供了一系列特色服务，比如为老弱病残孕重点旅客发放五色中国结，工作人员经过时重点照顾；为新生儿妈妈提供哺乳巾和婴儿气垫床；为刚做完手术的旅客提供暖心地垫等。”G6701次列车长高敏介绍，车辆行驶途中，乘务人员会利用广播及高频次巡视，为旅客解决困难，提醒大家戴好口罩，每小时对水龙头、门把手等重点部位进行消杀，保障旅客出行平安。

数据显示，春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次。国铁集团客运部主任黄欣表示，从目前的售票情况看，铁路客流呈现逐步回暖的态势。接下来，铁路部门将根据国家疫情防控政策优化调整和客货运需求变化，动态调整列车开行方案，不断改进疫情防控和运输服务举措，努力提升广大旅客货主服务体验。

机场传递新春祝福

春运首日，各机场和各航司均采取多种方式，让旅客在回家路上感受到便捷和温暖。

1月7日上午，北京大兴机场内渐渐热闹起来，在航站楼中心，一个写着“吉兔迎新”的巨大红色灯笼装饰向往来旅客传递着新春的祝福。

“预计2023年春运期间，返乡探亲、旅行等旅客出行需求有明显增加，大兴机场业务量将快速恢复。”大兴机场运行管理部运行值班业务经理赵宇表示，目前，大兴机场前往三亚、海口、昆明、哈尔滨等热门城市航线客座率已达90%以上。大兴机场已提前部署，制定春运保障工作方案，努力为旅客提供安全、便捷、高效的春运出行体验。

此外，对航空公司来说，每年春运都是一场“大考”。今年春运，各大航司在纷纷加大运力投放的基础上，推出特色服务，让旅客平安、便捷出行。

据悉，国航和国铁集团联合推出空铁联运产品，为广大旅客提供“无缝衔接、中转高效”的地空出行体验；南航针对北京大兴出港飞往海口、三亚等“候鸟”航班为“候鸟老人”提供更加人性化的乘机服务体验；东航则在国际（地区）航班上全舱位和国内部分航线的头等舱、公务舱提供温馨健康包。

“春运期间，全民航日均安排客运航班11000班，为2019年春运期间的73%左右。”中国民用航空局总飞行师万向东表示，民航部门将持续做好客流引导，尽可能为旅客提供无接触式服务，并做好一线员工健康监测和重点场所清洁消毒、通风，让旅客安心出行。

多家快递春节不打烊

在部分旅客已经踏上返乡旅途的时候，全国各地的大批快递员依然奋战在一线，为物流保通保畅贡献着力量。

“我今天揽的件里好多都是寄回家的年货，看着就有过年的感觉！”京东物流北京三路居营业部快递员王毅说，这个春节他要留在北京过年，“给娃多挣点奶粉钱！”

春运工作专班副组长、交通运输部副部长徐成光介绍，今年春运的一大特点是货运需求的大幅增加，“往年的春运一般是‘客增货减’，今年春运期间，各类医疗防疫物资、节日生活物资和今冬明春的能源、粮食等重点物资运输需求均会有较大增长”。

为更好地解决物流配送问题，今年春节期间，顺丰、京东物流、菜鸟等多家快递公司宣布“不打烊”。顺丰在春节前将保障一线快递员日均35万人在岗，并计划投入4亿元奖励春节值守员工；京东物流提前储备了丰富的运力资源，春节期间366个城市、1700个区县均可正常下单收货；菜鸟则进一步完善了疫情防控保障方案，在“春节不打烊”期间降低群体同时感染风险。

快递企业“不停歇”，行业主管部门也在全力保障物流通道畅通和运力充足。国家邮政局副局长陈凯表示，交通物流连着百姓民生，目前群众对药品、防疫物资、基本生活物资的寄递需求依然十分迫切，邮政部门要在做好医疗重点物资运输服务保障工作的同时，统筹做好今冬明春能源、粮食等重点物资，蔬菜水果、肉禽蛋奶等生活物资的运输保障，保障人民群众生活需要和温暖过冬。

(责编：乔业琼、陈键)
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