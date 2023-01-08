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科学家实现最薄非线性量子光源

2023年01月08日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：科学家实现最薄非线性量子光源

　　本报合肥1月7日电（记者常河 通讯员王敏）中国科学技术大学郭光灿院士团队任希锋教授等人与新加坡国立大学仇成伟教授、郭强兵博士等合作，首次利用新型二维材料NbOCl2的非线性过程实现了超薄的量子光源，厚度可低至46纳米。这是目前国际报道的最薄非线性量子光源。近日该研究成果发表于《自然》杂志。

　　 小型化、集成化是解决空间光学量子系统稳定性差、不可扩展等问题的理想方案，也是光学量子计算、量子通信等走向大规模和实用化的必经之路。量子光源作为量子光学系统不可或缺的部分，其小型化一直是人们研究的重点。任希锋前期与南京大学等单位合作，将超构表面引入量子信息领域，集成超构透镜阵列与非线性光学晶体，实现了100路径参量下转换，制备了超高维量子纠缠态和多光子源。

　　 二维材料的层内晶体结构稳定，而原子层间的相互作用力要弱很多。基于这种特性，单层二维材料可以在保持原子尺度厚度的同时也保持物理性质的稳定，使得二维材料可以稳定且灵活地与各种微纳尺度光学器件直接耦合，因此被广泛应用在集成光子芯片的各个重要组成部分之中。常见的二维材料（WS2、WSe2等）虽然具有很大的二阶非线性系数，但是单层厚度太薄（<1纳米），从而导致整体产生的非线性信号强度很低。如果增加材料的层数，又会由于多层堆叠造成的空间对称性使得二阶非线性过程减弱甚至消失。

　　 此次研究中，合作者们采用了一种新型NbOCl2材料，它不仅具有常见单层二维材料所特有的高二阶非线性系数，更重要的是它的层间电子耦合弱并且空间结构非对称。这种特性使得它的二阶非线性信号强度会随着二维材料层数的增加而增加，可超过单层二维材料WS2倍频强度两个数量级以上。

　　 合作者们进一步测试了多层NbOCl2二维材料的自发参量下转换过程，也对参量光信号强度随二维材料厚度的变化关系进行了测量，实验结果和理论预期完全吻合。

　　 研究人员认为，该研究不仅为光学量子信息研究提供了一种可集成的量子光源，也为二维材料的非线性研究开辟了一个新的方向。

(责编：乔业琼、陈键)
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